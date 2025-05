Adiós ARCA: cómo comprar por Amazon sin pagar impuestos

Desde fines de 2024, el volumen de compras online en plataformas extranjeras creció de forma acelerada. La eliminación del cepo cambiario y la reducción de impuestos facilitaron el acceso a productos importados desde Argentina. En este nuevo escenario, muchos consumidores comenzaron a preguntarse cómo comprar sin tener que pagarle tributos a ARCA, el organismo que regula el régimen puerta a puerta.

La clave está en un beneficio vigente: cada persona puede recibir hasta 12 envíos por año sin pagar impuestos, siempre que cada uno no supere los 50 dólares, incluyendo el valor del producto, el seguro y el envío. Esta franquicia es individual, no acumulable y se renueva cada año calendario. Si se respetan esos límites, no es necesario pagar tributo alguno.

Por ejemplo, una persona puede pedir libros, accesorios tecnológicos, ropa o productos de uso cotidiano desde Amazon y, si el valor de la compra no supera los 50 dólares, no deberá tributar ante ARCA. Solo se aplicará una tasa de servicio que cobra el Correo Oficial, cuyo valor se liquida automáticamente y debe pagarse el mismo día en que se genera.

El Correo Argentino interviene en cada envío y cobra una tasa fija, aun si la compra está exenta de tributos.

En cuanto a los requisitos, cada envío no puede pesar más de 20 kilos y debe estar destinado a uso personal, sin cantidades que hagan presumir una finalidad comercial. El servicio aduanero puede verificar el contenido del paquete y ajustar el valor si considera que fue subestimado. En ese caso, se deberá pagar una diferencia.

Para acceder al beneficio, el usuario debe crear una cuenta en el sitio del Correo Argentino y completar la Declaración Simplificada de Envíos Postales Internacionales. Allí se carga el número de seguimiento del paquete y se confirman los datos del destinatario. También es posible autorizar al personal del correo para representar al comprador durante la verificación física del envío.

Una vez validado el proceso, y si no se requiere documentación adicional, el paquete llega directamente al domicilio sin necesidad de intervención personal. En caso de superar el monto de la franquicia o haber agotado los 12 envíos anuales, se aplica un impuesto del 50% sobre el excedente, o sobre el total del valor de la compra si ya se usó toda la franquicia.

Con esta modalidad, muchos argentinos están aprovechando los precios bajos de plataformas como Amazon sin tener que abonar tributos a ARCA, mientras cumplan con los límites establecidos. Toda la normativa y el instructivo paso a paso se encuentran disponibles en el sitio oficial del organismo.

Qué pasa si excedo los 50 dólares

Si el valor de una compra realizada en Amazon supera los 50 dólares permitidos por la franquicia del régimen puerta a puerta, se debe abonar un impuesto equivalente al 50% del monto excedente. Por ejemplo, si una compra asciende a 80 dólares, se aplicará un tributo de 15 dólares sobre los 30 dólares que exceden la franquicia. Una vez agotadas las 12 franquicias anuales, cualquier envío adicional estará sujeto al pago del 50% sobre el valor total de la compra, sin considerar la exención inicial .

Además, en todos los casos, el Correo Argentino cobra una tasa de servicio y almacenaje, independientemente del valor del envío. Esta tasa se liquida automáticamente y debe ser abonada el mismo día en que se genera la liquidación .

Es importante tener en cuenta que, si no se cancela la liquidación dentro del plazo estipulado, el usuario deberá solicitar una nueva liquidación en el sitio web del Correo, asociando nuevamente el número de seguimiento del envío.

Por lo tanto, para evitar el pago de impuestos adicionales y simplificar el proceso de importación, se recomienda planificar las compras en Amazon de manera que no superen los 50 dólares por envío y no excedan las 12 franquicias anuales disponibles.