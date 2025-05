Veinte años de YouTube: el video que transformó el mundo

El 23 de abril de 2005, un joven publicó un video en el zoológico de San Diego titulado Me at the zoo. Era breve, simple y espontáneo. Sin saberlo, acababa de inaugurar una nueva era: la del video digital compartido. Hoy, veinte años después, YouTube no solo es la plataforma de streaming más utilizada del mundo, sino también uno de los principales motores de cambio en el ecosistema mediático global. Con más de 2.500 millones de usuarios únicos mensuales y más de mil millones de horas de contenido vistas cada día, YouTube lidera cómodamente el universo del video online. Su fórmula —abierta, participativa y multiplataforma— ha redefinido la forma en que consumimos información y entretenimiento. Frente a modelos cerrados y programaciones rígidas, YouTube ofrece acceso bajo demanda, personalización algorítmica y una biblioteca de contenidos tan diversa como la humanidad misma.

Esta transformación también impactó de lleno en los medios tradicionales. La televisión perdió exclusividad en la pantalla, y muchas redacciones debieron adaptarse a los nuevos lenguajes visuales para no quedar atrás. Periodistas, artistas, marcas y académicos comenzaron a pensar en clave de video, no solo como formato complementario, sino como canal principal para conectar con audiencias cada vez más visuales, móviles e interactivas. El ecosistema mediático cambió de forma y fondo: la figura del “creador de contenido” emergió como un nuevo actor cultural, capaz de acumular millones de seguidores y generar ingresos comparables —o incluso superiores— a los de figuras del espectáculo tradicional. YouTube dio lugar a un modelo híbrido, donde conviven contenidos de producción profesional con propuestas independientes y comunitarias, todas en competencia directa por atención, relevancia y monetización.

A lo largo de estos 20 años, la plataforma también ha sabido ampliar su propuesta. Con servicios como YouTube Premium, YouTube Music y YouTube TV, ha expandido su presencia en el mercado del entretenimiento digital. Y más allá de la esfera del ocio, se consolidó como un espacio clave para la educación, la capacitación profesional y la divulgación científica, accesible desde cualquier lugar del mundo. El impacto de YouTube va más allá de las cifras. Ha cambiado nuestras rutinas —desde cómo aprendemos a cocinar hasta cómo seguimos eventos en vivo—, ha multiplicado las voces disponibles en el espacio público y ha habilitado nuevas formas de participación cívica, artística y cultural.

A dos décadas de su primer video, YouTube no es solo una plataforma. Es un reflejo del pulso global, un catalizador de tendencias, y una prueba concreta de cómo la tecnología puede transformar las narrativas, las industrias y las posibilidades de expresión.

YouTube no cambió solamente el modo en que vemos videos. Cambió el modo en que vemos el mundo.

* Guillermo Nanni. Director de Comunicación de la Universidad Austral.