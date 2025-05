Chinche del arce: los vecinos denuncian plaga y las autoridades llaman a no fumigar

“En Maipú está lleno y cada vez veo más”, “Es un plaga”, “Desde cuándo es aconsejable convivir con plagas”, “Es un asco, se meten por todos lados”, son algunos de los comentarios que los lectores MDZ dejaron en las redes sociales sobre la chinche del arce en Mendoza.

La chinche del arce es de Norteamérica y los primeros reportes de ejemplares en la provincia datan de 2023. Pero en los últimos meses, los insectos han invadido jardines, árboles y -ahora con la disminución de la temperatura- los interiores de las casas.

Desde el INTA informaron que se trata de un insecto nuevo en Mendoza y recomendaron no fumigar ni usar insecticidas para no afectar el ecosistema y otras especies.

Los reclamos de los vecinos

Los vecinos de distintos departamentos aseguran que la chinche del arce ha invadido los árboles. “Revisen las palmeras, en mi casa se escondían ahí”, “Tengo un gran árbol en mi patio y tengo que secarlo. El verano pasado fue una lucha de venenos distintos una locura la cantidad que matamos”, “No sé si pican o no pero de ninguna manera se debe permitir que invadan un hogar”, se quejaron los lectores en las redes sociales.

Algunos indicaron que atacaron la chinche del arce con cipermetrina y que rociaron insecticida en plantas y las paredes de sus casas para eliminar los insectos. Por otro lado exigen que los municipios se hagan cargo de la poda de los árboles, la limpieza de las hojas en las acequias y la desinfección de los barrios.

“Harta estoy de la inacción de las autoridades”, “Dicen que no hay insecticida para este bicho”, “Llamé para que fumiguen y me dijeron que ellos no hacen eso”, “Yo pago impuestos como cualquier vecino y exijo una ciudad limpia”, reclamaron.

Qué recomiendan hacer con la chinche del arce

El Gobierno de Mendoza advirtió hace un par de meses que el uso de insecticidas no está aconsejado para la chinche del arce, ya que su aplicación inadecuada puede generar efectos negativos para personas y ambiente e impedir un control biológico que se pudiera dar de forma natural.

Las chicnches del arce viviendo en el tronco de una palmera. (Laura Vicchietti)

Desde la municipalidad de Guaymallén aseguraron que la chinche del arce no es un peligro para la población. “La Municipalidad de Guaymallén quiere llevar tranquilidad a los vecinos acerca de la proliferación de la chinche del arce. Es importante destacar que más allá de las molestias causadas por el insecto, la comuna no va a fumigar masivamente para combatirlo, porque se afectaría a otras especies benéficas. Incluso pueden producir reacciones alérgicas a personas y mascotas”, indicaron

“Se trata de un insecto que se alimenta de plantas, no pica para alimentarse de sangre de animales o personas. No constituye un peligro para la población y la pulverización masiva afecta a la biodiversidad”, agregaron. Un ejemplar joven de chinche del arce. (Municipalidad de Guaymallén)

Consejos