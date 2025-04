Música y fe: canciones recomendadas para agregar a tu playlist

Con un inicio de año cargado de estrenos en la música góspel, los artistas plasman su pasión y talento en cada nota. Canciones llenas de esperanza y fe llegan para conectar con el corazón del público y renovar el espíritu a través de sonidos innovadores. Te presentamos los estrenos del mes de marzo, destacando las producciones musicales que están marcando tendencia, con artistas que siguen impactando la industria y llevando su mensaje a cada rincón del mundo.

Alex Campos “Antes que salga el sol”

Alex Campos sorprende con “Salsa Esencia” un giro inesperado hacia la salsa. El reconocido cantautor colombiano Alex Campos, ganador de múltiples Grammy Latinos, vuelve a demostrar su versatilidad musical con “Salsa Esencia”, un EP que lo inserta en los vibrantes ritmos de la salsa. Este nuevo proyecto musical transforma dos temas de su más reciente álbum “Esencia”, en una vibrante versión salsera. Como adelanto especial, presentó el sencillo "Antes Que Salga el Sol", lleno de energía y ritmo latino.

Grabado en Puerto Rico, cuna de grandes leyendas de la salsa, el material discográfico fue producido por el reconocido Ceferino Cabán. Acompañado por músicos de primer nivel, logró un sonido auténtico y contagioso.

Samu Robles Ft. Indiomar “Me levanté”

Samu Robles sorprende con el sencillo “Me Levanté” en colaboración con Indiomar. El talentoso cantante ecuatoriano Samu Robles regresa a la escena musical con “Me Levanté”, un explosivo sencillo de corte urbano en colaboración con el reconocido artista puertorriqueño Indiomar. Aunque el perfil de Samu es muy versátil, en esta ocasión apuesta por un reggaetón vibrante, adornado con cuidadosos arreglos pop en las voces. La producción del tema resalta por su energía contagiosa y un mensaje de superación que resuena en quienes han enfrentado momentos difíciles.

Con una letra inspiradora y un sonido fresco, la canción no solo promete conquistar a los seguidores del género, sino que confirma el talento de Samu Robles como una de las voces emergentes más interesantes en la industria cristiana.

Living “AL 100”

Living presenta “AL 100”: una balada rock de fe y esperanza. La banda Living sigue llevando su música a nuevas alturas, esta vez con “AL 100”, un poderoso sencillo que invita a profundizar en la espiritualidad de las personas. Con una mezcla de rock y arreglos sinfónicos esta canción evoca un gran sonido, junto a la inconfundible impronta de la agrupación colombiana. Se destaca la inclusión de cuerdas y le da una profundidad emotiva que envuelve al oyente.

El mensaje nos recuerda que Dios puede estar presente en cada momento, incluso cuando no estamos al 100%. Es un himno de confianza y esperanza. Con este lanzamiento, la banda demuestra su capacidad para fusionar la música y el mensaje de manera auténtica e inspiradora.

Diego Lu “Nunca me vas a dejar”

Diego Lu fusiona géneros y emociones en su canción “Nunca me vas a dejar”. Diego Lu presenta su nueva canción titulada “Nunca me vas a dejar", un tema que fusiona folk, rock, country y pop. Con un ritmo alegre y hasta bailable, esta canción refleja su estilo fresco y optimista. La letra, está inspirada en experiencias personales, busca ser un aliento para quienes atraviesan momentos complicados de la vida, transmite un mensaje de esperanza y consuelo, recordando que nunca estamos solos.

El videoclip, fue grabado en formato vlog en Colombia, su tierra natal y refuerza esta idea del mensaje. A través de distintas escenas, muestra cómo Dios está presente en cada momento, actividad y lugar, llevando el mensaje de la canción a lo visual de manera auténtica.

Sarai Rivera. “Sigue caminando”

Sarai Rivera alienta a sus oyentes con “Sigue caminando”, su nuevo sencillo. Sarai Rivera se distingue por su pasión por la composición y su poderosa voz, cualidades que brillan en su nueva canción "Sigue Caminando". Con un marcado estilo R&B y armonías vocales a cargo del coro góspel de su iglesia local, esta interpretación resalta su talento y profundidad musical. A través de versos que reflejan una historia personal, la artista californiana busca infundir ánimo y aliento en quienes la escuchen. Su mensaje es claro: en medio de cualquier situación, siempre hay esperanza y fortaleza para seguir adelante.

El videoclip, refuerza esta idea visualmente. En él, Sarai comienza caminando sola, pero a medida que avanza la canción, más personas se suman a su recorrido. Esta representación simboliza que, aunque todos enfrentamos dificultades, al caminar juntos podemos animarnos, levantarnos y seguir adelante, contagiando fe y esperanza con cada paso.

Kabelo y No Drama Ft. Kev Miranda. “Amnesia”

"Amnesia" es el nuevo sencillo de Kavelo y No Drama en colaboración con Kev Miranda. El dúo colombiano Kavelo y No Drama, formado por el rapero y productor Kavelo y su esposa No Drama, está listo para impactar con su nuevo sencillo “Amnesia", en colaboración con el talentoso artista bogotano Kev Miranda. Este reggaetón fusiona ritmos envolventes con una letra profunda que invita a reflexionar sobre las decisiones de la vida y sus consecuencias. Kev Miranda, reconocido por su versatilidad en la música urbana, aporta un toque melódico que complementa a la perfección el estilo de Kavelo y No Drama. Juntos logran una interpretación cargada de sentimiento y autenticidad, conectando fuertemente con el público.

El videoclip cinematográfico nos sumerge en una historia intensa y reveladora. El protagonista cae en excesos y sufre un accidente automovilístico que lo deja al borde de la muerte. Sin embargo, en un giro inesperado, descubre que tiene una segunda oportunidad para cambiar su destino.

Tercer Cielo “Amor especial”

"Amor Especial", una canción que abraza con el corazón. Esta canción extraordinaria celebra el amor puro entre padres e hijos con autismo, resaltando la belleza de su mundo único y especial. Con un mensaje de amor, aceptación y esperanza, invita a valorar cada expresión genuina que aquellas familias que viven con esta situación. El sencillo “Amor Especial” interpretado por Juan Carlos Rodríguez, quien fue profundamente conmovido por este mensaje, nos recuerda la importancia de abrazar las diferencias con amor infinito. Musicalmente, la canción combina una melodía emotiva con arreglos delicados que realzan su mensaje. La instrumentación suave, con toques de piano y cuerdas, crea una atmósfera cálida y envolvente que acompaña a la perfección la profundidad de la letra.

En el videoclip la interpretación vocal del artista dominicano, transmite una conexión genuina con la historia, logrando una expresión sincera y conmovedora. Cada nota está cargada de emoción, permitiendo que el oyente sienta la ternura y el amor reflejados en cada verso. Ana Pérez Tinedo.

* Ana Pérez Tinedo. Agente de Prensa. Comunicarles.

IG: @comunicarles