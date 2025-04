La nueva función de Instagram que permite ver dónde están tus seguidores

Instagram sorprendió esta miércoles a sus usuarios con una nueva herramienta que generó tanta curiosidad como polémica. Se trata de “Mapa”, una función que permite ver la ubicación de contactos en tiempo real, similar a lo que ofrece Snapchat. Aunque todavía es una novedad y muchos no saben exactamente cómo funciona, ya despertó opiniones cruzadas.

La opción se encuentra dentro de la pestaña de mensajes directos, en el ícono del globo de Messenger ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Al ingresar, aparece un mensaje que dice: “Consulta qué hacen todos”, lo que anticipa su objetivo principal: mostrar en qué lugar fueron publicadas ciertas actualizaciones, ya sean textos o videos.

El mensaje que le apareció a miles de argentinos esta noche.

¿Qué permite hacer “Mapa”?

Esta nueva herramienta de Instagram está pensada para ofrecer una experiencia más geolocalizada y social. Desde la plataforma detallaron tres funciones clave:

Permite ver quién está cerca de tu ubicación actual. Se puede configurar para compartir la localización solo con contactos de confianza. Es posible elegir en qué momento compartir esa información.

Además, la ubicación se actualiza automáticamente cada vez que se abre la app, pero si no se accede durante 24 horas, el dato desaparece. Para poder usarla, es indispensable otorgar permisos de geolocalización a Instagram desde los ajustes del celular. Si no se hace, la función seguirá visible, pero no estará operativa.

En la sección de notas aparece esta nueva función.

Una vez habilitada, “Mapa” también permite personalizar quién puede ver tu ubicación, algo que muchos usuarios destacaron como positivo. Afortunadamente, no se trata de una configuración obligatoria: depende completamente de cada persona si desea activar esta función y con quién compartir su información.

Ya sea con seguidores mutuos, mejores amigos o un grupo selecto de contactos, cada usuario puede definir su nivel de privacidad. Y si lo prefiere, también puede activar el “modo invisible”, para mantener su ubicación oculta incluso teniendo la función activa.

La reacción en redes: entre el susto y las risas

Apenas se activó la función, en X (antes Twitter) comenzaron a aparecer comentarios de sorpresa, alerta y crítica. Algunas frases que se viralizaron reflejan cómo cayó la novedad:

“Instagram acaba de agregar un mapita de ubicaciones como tenía Snapchat? Dios, qué peligro chicas”, escribió una usuaria, marcando su preocupación por los riesgos en términos de privacidad.

Otro comentario más ácido decía: “Siempre dije que las redes sociales son tóxicas y hoy Instagram lo confirma poniendo ese mapita de mierda para que cada uno vea lo que está haciendo la persona que le gusta un sábado a la noche. Sinceramente me parece UN MONTÓN. Hay que volver a las tradiciones y enviar cartas”.

Y también hubo quienes lo vieron con humor: “Instagram agregó un mapita con ubicación y ahora sabés dónde está la gente todo el tiempo. Punto para los tóxicos”.