Diego Villanueva: "Al club de los 27 los une la fama, la autodestrucción y los excesos"

Entre los acordes eléctricos, las guitarras distorsionadas y letras desgarradoras, existe un número que genera escalofríos: 27. Es la edad en la que varios de los músicos más legendarios, jóvenes talentos a quienes se les auguraba un futuro promisorio, han encontrado la muerte. A esta lista de nombres ilustres, que se extiende más allá de las fronteras del tiempo y el espacio, se la conoce como el "Club de los 27". Para hablar sobre esta historia, nos visitó Diego Villanueva, autor de Casi 30 artistas par antes de dormir.

Para empezar e indagar, hagamos doble click en cómo comienza la historia. Algunas teorías sostienen que todo comenzó o empezó a profundizarse con la muerte de Jim Morrison, quizás el vocalista más importante en la historia de la música, para muchos rankings ha sido elegido así, para otros Cobain es el punto de partida. Sin embargo, en retroceso, la historia marca que todo comenzó con Robert Johnson, un animal del blues que la historia dice que no lo era…

Diego Villanueva: Y ahí arranca todo. El de los Club 27 es una historia medio como Rayuela de Cortázar. En mi caso, creo que la primera vez que me enteré fue cuando muere Cobain. En los 60 o primero en pleno esplendor de del rock, hubo cuatro muertes claves, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin y Jimi Hendrix. Una con un mes de anticipación de la otra. Ahí comenzó un mito a partir de cuatro estrellas que mueren en el en el mejor momento de sus carreras. Después pasó el tiempo. Cuando murió Cobain en pleno auge en los 90, TMV, su el mejor momento, hay una frase de la madre cuando muere que dice algo asó como: “qué mal, qué embole, lamentablemente se tiene que unir a ese maldito club. Pero no dijo de los 27. Ahí hubo un resurgimiento de la cultura por parte de los periodistas, de los medios. Entonces con Cobain y los cuatro de los 60 explotó el mito, la cultura. Lo más gracioso es en esa frase la madre de Cobain no se refería a los cuatro de los 60, sino que se refería a una familia de Cobain donde había dos tíos y una tía que se hayan suicidado, entonces se refería a ese club de la familia personal de Cobain.

Si bien obviamente el hilo conductor es la muerte a los 27 años, pero a la vez también se pueden trazar ciertas diferencias, porque en el caso de Robert Johnson muere supuestamente envenenado por un hombre despechado. ¿Eh? Pero la historia, la riqueza, la historia de él, tiene que ver con un supuesto trato con el diablo.

Sí. Por un lado, están los 90, que es cuando a mí me parece que ahí se volvió a hablar del club de los 27. Pero si vamos como Rayuela, si vamos al comienzo del origen, si Robert Johnson, la leyenda y no solo la leyenda, hay discos, hay canciones grabadas. Tiene 31 canciones grabadas que fueron influenciados por todo lo bluseros de Clapton hasta los Rolling, pero la realidad lo que cuentan era que el tipo era como el personaje de Capusotto, ese que dice “es impochible”. Decían que era malísimo el tipo, que no la pegaba, que hacía blues, pero era un desastre. No pegaba ni una nota y la leyenda cuenta que le habían dicho andate a tal carretera a la medianoche, a una hora. Bueno, era la noche ahí. Y fíjate que te salva la vida. Si bien es creer o reventar, porque en realidad no se sabe qué pasó esa noche. Existen dos fotos de Robert Johnson. Creo que hay una tercera que todavía no se publicó. Lo más lindo es que supuestamente se encontró con el diablo, le afinó la guitarra y le dijo tomá, le dio la púa, la guitarra y le dijo volvé, rómpela, pero te tu alma se va a los 27. Ahí es cuando vuelve, porque que estaba medio desaparecido y empieza a romperla. En bares no había registro todavía. Era como fue el fundador de Blue, casi, eh, el primer referente de. Pero parece que la. Bueno, están los temas para escuchar. Obviamente lo pueden buscar. Sí, incluso hay una canción sobre la sección Sí.

Hablabas de las cuatro muertes seguidas a partir de finales de los 50´s y comienzos de los 60´s y posteriormente los 70, Brian Jones, Hendrix, Joplin y Morrison. Ahí sí hay cuatro muertes marcadas por consumos problemáticos relacionados con los excesos de diferentes drogas como LSD, heroína, alcohol en grandes cantidades, en una época también convulsionada del mundo, en un contexto con el recital de Woodstock, la Guerra de Vietnam, una contracultura hippie en la que estos artistas se posicionaron. La muerte de ellos llega en un contexto muy convulsionado y terminaría marcando también el perfil de los grandes rockeros hacia el futuro. De hecho, Cobain termina con la misma situación. Amy Winehouse también. En el club de los 27, ¿se puede solamente relacionar este tipo de consumo, de presión, con el mito?

Sí, yo creo que sí. Todos los que murieron salvo el primero que es Robert Johnson, que dicen que fue asesinado supuestamente por un marido celoso, creo hay algo que los une, que es la fama, la autodestrucción y los excesos. También hay algo de tiene misterio en estas muertes porque dejaron varios interrogantes. Brian Jones murió en una pileta, ahogado supuestamente. Pero también dicen que había sido asesinado por un piletero, por un tipo que le estaba construyendo la casa.

También se llegó a decir que tanto Jagger como Richards tenían algo que ver…

Sí, bueno, también está el caso de Hendrix, que muere ahogado en su propio vómito, pero bueno se había clavado 29 pastis en una noche, que no es poco. En Joplin también, creo que fue una sobredosis de heroína más fuerte de lo que ella tomaba. Siempre hay una incógnita que te lleva a preguntarte ¿as? Morrison también muere en la pileta y también había tomado de todo. Supuestamente se había ido a París para bajar un cambio. Estaba con su novia y lo único que no consumía era heroína porque le tenía terror a las agujas. También dicen que se ahogó en su propio vómito. Y con Cobain lo mismo, fue anticipada un poco también.

Cobain también atravesaba un proceso de una profunda depresión

Sí. Están los diarios de Cobain que lo pueden leer. Y ahí para mí, para conocer a Cobain tiene que tienen que leerlos. Ahí está todo, lo que el tipo sufría de chiquito, el bullying, sufrió una separación de los padres a los 12 años que lo marcó para siempre. Después sufrió el éxito, o sea, peleó contra la Nevermind toda la vida y en In Utero, no quería que fracase, pero no quería el éxito, no le gustaba. Todo se dio en un contexto donde MTV explotó al tipo queriendo dar una imagen de desgarbado de eso fue tendencia, eso fue look. El tipo no quería una fama, pero sin embargo lo que lo que él irradiaba con su con su sinceridad, eso marcó a todos los jóvenes y eso le jugó en contra.

Hay otro punto de contacto, creo, entre la historia tanto de Cobain como de Winehouse, que está relacionado con parejas problemáticas. En el caso de Cobain una relación muy violenta entre ambos, a la cual se suman los consumos. Y en el caso de Winehouse, con una pareja que la introdujo aún en un mundo más oscuro del cual ella venía porque su principal problema era el alcohol y termina explorando con drogas duras…

Sí. Bueno, Courtney Love es más conocida seguramente por todos. Hay un documental de Kurt Cobain que está muy bien, salió hace 6 años más o menos. Muestra la vida de ellos, filmada y con la beba, con Frances. Te pone la piel de gallina porque se aman a su manera, están ahí, pero de repente consume están la beba y está todo ahí. Es como muy, muy denso y bueno. Y lo mismo con Winehouse, que se enamoró, después el tipo le destrozó el corazón. Ahí sacó el mejor disco de su vida, para mi uno de los mejores discos de la historia del rock que fue back to Black. También hay un documental de Amy Winehouse donde ella está destruida, destruida y vomita todo ese destrozo en las canciones de ese disco y después vuelve a él. Y bueno, a ella hay sumarle algo que no se da en otros casos que es el padre. Amy quería bajar, no podía más, en un momento quería parar. Hay un momento del documental que te parte el corazón, donde ella se va a una isla, creo que a Grecia. Le dice al padre córtame la gira, necesito bajar diez cambios. Y entonces el padre viene con un camarógrafo y le empieza preguntar por los fans, por las nuevas giras. Ahí te das cuenta como estaba la salud de ella. Después, hay otra parte muy loca de Cobain que es el MTV umplugged que además de ser una obra de arte de Nirvana, ahí hay una premonición. Lo único que seguramente queda en pie del mito es la estatua que está en el canal Market, en el corazón de del barrio que habitaba y todos dejaron marcas. Después Cárcova También hay una historia muy Para mí es muy, muy loca, que es el leitmotiv en plan que vos lo ves y bueno, primero es una obra de arte, también de Nirvana, pero bueno, ahí también hay una premonición de creer o no creer donde todo está decorado como en un funeral…

¿Crees que todos de alguna manera vaticinaban que su historia iba a terminar así?

yo creo que todo es por algo. No sé si todos, pero en el caso de Cobain fue raro. Fue raro que haga un umplugged meses antes de morir, en el que no solo hace tema de Nirvana, sino hace sus temas favoritos de todos los artistas que lo inspiraron, fue como escribir la última página de su diario en un recital…

Casi como un obituario…

Sí, sobre todo con las coronas. Fue como un anticipo de cómo se quiso despedir. El tipo tenía una necesidad, no sé si consciente, pero había una necesidad de terminar con todo el dolor que llevaba adentro.

Cuando uno recoge los testimonios de estas estrellas da la sensación de que sus mejores obras las han podido generar a partir de la oscuridad de una historia muy, muy rota. Incluso pasa con artistas que no han muerto. En el caso de los Beatles, mismo han tenido que llegar a lugares muy oscuros de consumos muy problemáticos para poder desarrollar obras que después marcaron la cultura de la música…

Creo que también depende del artista. Por ejemplo, a mí la historia de Brian jones me da pena, más allá de que él era muy adicto. Pero si vos ves la historia de él, imagínate que tenés 16 o 17 años, fundás los Rolling Stones, sos el líder, el más fachero, Jagger estaba más escondido. Un día entra un manager que también es publicista y te empezás a quedar a fuera porque ve a Richard y Jagger como una dupla. Entonces, hay que meterse en la cabeza de este tipo que creó una banda, viene alguien de afuera, mete a estos dos que son amigos mío pero me deja afuera y encima Richard le icardió a la novia.

Fue el principio del fin…

Sí, pero lo más loco es que cuando deciden rajarlo porque la cosa no daba para más y lo reemplazan por Mick Taylor que era mucho más tranquilo y ahí salieron cuatro discasos de los Rolling. Pero además cuando lo reemplazan y tenían planeado el recital para presentarlo, muere Brian Jones y termina siendo un homenaje medio raro que se ve que es incómodo…

Lo dijiste al pasar, abro carpeta. Los argentinos siempre tenemos a alguien importante en el ranking. Rodrigo muere en el 2000 en un accidente automovilístico, que termina ocurriendo en el momento de mayor fama del cuartetero cordobés. ¿Qué similitudes hay con el Club de los 27, además de haber fallecido a esa edad?

Bueno, yo creo que es más, fue admitido siendo cuartetero, pero creo que Rodrigo tenía actitud rockera más allá del cuarteto. Pero era cuartetero, pero era un rockero, desde lo actitudinal. Era amigo y le había hecho una canción al Diego, no te digo que era Charly, pero sí una de esas personalidades argentinas de populares, carismáticas que conocen la fama, los excesos y que en su caso venía del interior y bueno, en Buenos Aires explotó todo.

¿Hay lugar en el ranking para una muerte más, para que alguien más ingrese en el Club de las 27 O creés que el mito está cerrado?

Yo no quiero que pase, pero puede pasar. Pero bueno, es un es un es un mito que se va alimentando de muertes. No quiero pensar en personalidades, ni apostar. El rock creo que cambió un poco ¿no?

¿El club de los 27 cambió un poco el rock?

Yo creo que sí. Desde que todo está digitalizado el reviente no sé si está tan bien visto desde los músicos mismos. Ya no está ese hambre de pasarla mal y autodestruirse. Lo que sí hubo y es interesante que para otra charla son todos los que pegaron el palo.

