Trata de personas en Argentina: por qué el foco está puesto en las sectas

En los últimos tiempos, la trata de personas ha adquirido una dimensión aún más compleja y difícil de abordar, especialmente debido a las nuevas modalidades de captación que explotan las tecnologías disponibles. Este crimen federal no solo afecta a la Argentina, sino que trasciende fronteras, conectando destinos lejanos con la promesa de falsas oportunidades laborales o, incluso, dentro de las mismas redes sociales.

En medio de una investigación reciente sobre la detención de una secta rusa en la ciudad de Bariloche, la Agencia Noticias Argentinas conversó con Ana Inés Cabral, una periodista experta en este flagelo, quien compartió detalles sobre el desarrollo del delito y la importancia de visibilizarlo para evitar nuevas víctimas.

“Siempre que hablamos de trata de personas, estamos hablando de una grave violación a los derechos humanos”, expresó Cabral al inicio de la entrevista.

La casa donde funcionaba la secta rusa

La periodista detalló el proceso mediante el cual se lleva a cabo este delito, que involucra una serie de etapas que van desde la "oferta, captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas", siempre con un objetivo claro: la explotación. Esta explotación puede ser tanto sexual como laboral, y, según Cabral, el fenómeno es sumamente dinámico: "No es estático; todo el tiempo va tomando nuevas formas, y una de esas formas hoy son las sectas", señaló.

En cuanto a las nuevas formas de captación, Cabral destacó que, en años anteriores, el delito se perpetraba principalmente a través de ofertas laborales falsas publicadas en medios tradicionales. Sin embargo, hoy en día, el avance de la tecnología ha abierto nuevas puertas a los delincuentes, quienes se aprovechan de las redes sociales como una plataforma más eficaz para engañar a las víctimas.

“El delito de trata hace unos años era habitual que fuera a través de ofertas laborales falsas en diarios, pero hoy la captación se da sobre todo a través de las redes sociales”, explicó Cabral, señalando cómo las plataformas digitales se han convertido en un terreno fértil para este tipo de delitos.

En cuanto a las estadísticas, el último informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) revela cifras alarmantes. En 2023, se registraron 846 casos de explotación sexual, seguidos de 468 casos de explotación laboral. Además, la captación a través de ofertas laborales engañosas se ubicó en 180 denuncias, mientras que las desapariciones de personas sumaron 135. Estos números reflejan una tendencia estable en la denuncia de explotación sexual desde 2015, con un crecimiento de la explotación laboral desde 2019.

Cabral también destacó que, en tiempos de crisis económica, los delitos relacionados con ofertas laborales falsas se intensifican. Las promesas de altos salarios en moneda extranjera, como dólares o euros, se convierten en una tentación difícil de rechazar para muchas personas en situación de vulnerabilidad.

“La crisis económica hace que las ofertas laborales falsas sean aún más tentadoras. Te dicen que vas a ganar en dólares o en euros, lo cual atrae a muchas personas”, apuntó la periodista, remarcando que las falsas expectativas alimentan el ciclo del engaño.

Además, Cabral subrayó uno de los mitos más persistentes sobre las víctimas de trata: la creencia de que suelen ser personas que piden ayuda de manera desesperada. En realidad, las víctimas no se identifican como tales en muchas ocasiones, lo que dificulta aún más su rescate. “Una de las grandes complejidades del delito es que las víctimas no se conciben como tal, especialmente al principio. No son personas que piden ser rescatadas a gritos, sino que muchas veces es todo lo contrario”, explicó.

La periodista refutó además el estereotipo que vincula a las víctimas de trata únicamente con una vulnerabilidad económica. Si bien esta es una de las características comunes, no es la única. A veces, las víctimas son personas que carecen de redes familiares o afectivas sólidas, lo que las hace aún más susceptibles al engaño.

Finalmente, Cabral subrayó la importancia de la comunicación y la visibilización del tema como una herramienta clave para prevenir este delito. “Sensibilizar a la sociedad es fundamental para prevenir la trata. La buena comunicación ayuda a que más personas estén alertas y puedan identificar las señales de advertencia”, concluyó.