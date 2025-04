“No quiero ser mamá”, los motivos por los que cayeron casi a la mitad los nacimientos en Mendoza

-¿Por qué tuviste hijos?

-Es lo que había que hacer. Casarse y tener hijos.

Esa fue la respuesta casi idéntica de una docena de mujeres entre 60 y 70 años consultadas por MDZ que insistieron en el amor incondicional a sus hijos. El mandato de casamiento, hijos, casa, auto y mascota cambió con el tiempo y ya se nota en las estadísticas.

En Mendoza, los nacimientos cayeron 42% en una década. Según los registros del Indec, nacieron 34.530 bebés en la provincia, esta cifra fue a la baja sin pausa y en 2023, se registraron solo 14.479 nacimientos en los 18 departamentos.

En cinco años bajó la matrícula de las salas de 5 años en Mendoza. (Gobierno de Mendoza)

Los números también impactan en las escuelas. En 5 años, bajó 35% la matrícula de nivel inicial. En 2020 se anotaron 28.292 niños en sala de 5 y este año la cifra bajó a 17.211. Algo similar pasó en sala de 4 años: de 25.835 a 15.388 en el mismo periodo analizado. Los bancos vacíos la DGE decidió ocuparlos con niños de 3 años, por lo tanto, en los últimos años solo creció la matrícula de esa edad.

Nuevos roles, paradigmas y deseos

Los mandatos no desaparecieron, solo cambiaron. Ahora, lideran la lista: viajar, encontrar el trabajo ideal, entrenar, comer saludable, entre otras aspiraciones. La pareja, los hijos y la casa ya no encabezan la lista de las nuevas generaciones. También fueron perdiendo fuerza algunas etiquetas sobre la virginidad, la sexualidad, la fertilidad y la soltería.

El mandato de casarse y tener hijos ya es ley. (MDZ)

Este cambio de época también se ve en los números estadísticos, la mitad de las mujeres mendocinas en edad fértil no tiene hijos porque no quiere o porque no puede. Según los datos del Indec, en Mendoza el 40% de las mujeres en edad fértil no tiene hijos. De las 538.955 mujeres entre 14 y 49 años; 219.160 no tienen hijos, 93.389 mujeres tiene solo un hijo, 108.584 tiene dos y 117.822 tiene tres o más hijos.

“Elegí no ser mamá”

Para muchas mujeres la maternidad significa un cambio radical en sus vidas que no están dispuestas a afrontar, algunas que están en pareja tienen el acuerdo de sus novios o maridos. A esto se suman nuevas metas como el estudio y el trabajo. Elegir no ser mamá tiene tantas explicaciones y motivos como mujeres que deciden no tener hijos.

“No quiero cambiar mi estilo de vida. Cuando conocí a mi pareja tampoco quise tener hijos. Yo sé que tener un hijo implica estar al 100% y no quise ni quiero dejar las cosas que hago. Me prioricé y me priorizo yo. Nunca fue mi deseo de niña. Tampoco quiero tener hijos en el futuro. No descarto adoptar, pero tendría que pensarlo mucho y es casi un no”, contó Eli (38) que lleva 13 años en pareja. Algunas mujeres ponen en primer lugar su desarrollo profesional.

Por su parte, Cecilia (40) aseguró que nunca quiso tener hijos. “Nunca fue una prioridad ni un deseo. Priorice mis estudios y mi carrera. No me arrepiento. Al día de hoy sostengo el mismo pensamiento: no quiero tener hijos y no creo que cambie de parecer”, aclaró la profesional que pasó por el Registro Civil hace unos meses después de varios años de noviazgo.

“No me desvela la maternidad, no me da curiosidad. Me parece un cambio de vida muy grande y mi pareja está de acuerdo. No creo que necesite ser madre para sentirme completa. De todas formas, no le he dado un cierre definitivo al tema como ligarme las trompas”, explicó Fernanda (41) que está de novia hace más de 10 años. La decisión de no tener hijos también se toma en pareja.

Por su parte, Ale (38) hizo foco en las metas personales y los roles. “Estudié de más grande y me gusta mucho estudiar y viajar. Siento que no podría hacer esas cosas si tuviera un hijo. Mis metas son más profesionales. Sé que hay muchas mujeres que pueden hacer las dos cosas pero yo siento que la crianza de los hijos todavía recae mucho en las mujeres por algo biológico y social. Tiene que ver con un miedo y un prejuicio mío, pero son mis motivos”, dijo la profesional.

En tanto María (40) señaló motivos más relacionados a los vínculos. “Nunca pensé en ser madre soltera y cuando estuve en pareja la maternidad no se dio como proyecto de los dos. Fue una decisión que fui tomando desde muy joven sabiendo lo que implicaba en el futuro y no me arrepiento. Hoy no cambiaría mi vida por tener un hijo”, dijo.