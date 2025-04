Monolink en Buenos Aires: una noche que unió música, moda y experiencias

La llegada de Monolink al Autódromo de Buenos Aires no fue un espectáculo más, sino una declaración de cómo la Ciudad se consolida como un epicentro cultural y musical en Argentina. Este fue el marco perfecto para una experiencia íntima y envolvente. El show no fue solo una oportunidad para disfrutar de un artista de clase mundial, sino también para celebrar la conexión entre la música electrónica, su entorno y su gente.

Bajo el lema “The road is long but I'll keep moving on” (el camino es largo pero seguiré adelante), 6.000 personas bailaron al ritmo de Monolink y su música hipnótica, en un viaje sonoro tan emocional como vibrante.

Más allá de las pistas de baile, Monolink se presentó como un verdadero contador de historias. Su show fue una inmersión total en su universo, donde cada beat, cada acorde y cada palabra estuvieron diseñados para resonar en lo más profundo del público.

Un line up que combinó talento internacional y local

Este 5 de abril, el Autódromo de Buenos Aires se transformó en el epicentro de la música electrónica con la presentación en vivo de Monolink, el destacado artista alemán que fusiona su voz y guitarra con producciones electrónicas envolventes, ofreciendo un viaje sonoro que hipnotiza a miles.

Lo acompañaron artistas de renombre: el dúo Baez and Saint, compuesto por Juanchi Baez y Besaint Music, abrieron la pista con propuestas que demostraron la fuerza del talento local. El warm up estuvo a cargo de Nim, y el cierre por el DJ y productor belga Maxi Meraki con su distintivo estilo de house melódico y afro house.

La combinación de talento nacional e internacional generó un abanico de emociones a lo largo de la noche. Cada uno de ellos aportó una estética musical particular, consolidando al evento como uno de los más completos de la temporada.

El evento reunió a un público diverso que convirtió el Autódromo en un punto de encuentro generacional. Con edades que iban de los 20 a los 55 años, la audiencia demostró que la música electrónica trasciende etiquetas y une mundos.

Monolink es un destacado artista alemán conocido por fusionar su voz y guitarra con producciones electrónicas envolventes.

Los mejores looks del show de Monolink

Como suele ocurrir en los grandes eventos de música electrónica, el Autódromo de Buenos Aires se convirtió en una auténtica pasarela a cielo abierto. Los asistentes no solo fueron a escuchar, sino también a mostrar su identidad visual con atuendos cuidadosamente pensados.

Predominaron los colores oscuros: negros, marrones y beiges dominaron camperas, pantalones y accesorios, en sintonía con el clima otoñal. También se destacaron la lencería a la vista, los estampados animal print y una fuerte presencia del estilo rockero, con prendas engomadas y jeans.

Entre los accesorios, reinaron los anteojos de sol, sombreros y cinturones grandes, combinados estratégicamente con tops, botas y prendas intervenidas. La moda, sin duda, fue otro lenguaje que acompañó a la música.

Analía Melnik/MDZ

Bienestar, juegos y gastronomía: una experiencia multisensorial

El show no fue solo música. La experiencia se amplió con espacios pensados para estimular todos los sentidos. El espacio contó con dos VIPs temáticos, uno de Vodka Belvedere y otro de Gin Heredero; un backstage con mesas exclusivas y dos stands de juegos y moda (Speed y ANM) que complementaron la experiencia general.

En el stand de Speed, un juego de boxeo premiaba con un llavero exclusivo a quienes alcanzaban los 2.300 puntos. En el stand de ANM Animal, la clásica garra mecánica ofrecía pelotitas con descuentos.

En el VIP de Gin Heredero, una ruleta digital permitía ganar tragos, mientras una artista pintaba cuadros en vivo, sumando arte al ambiente. También hubo puestos de hidratación, atención médica y espacios de descanso que reforzaron el compromiso con el bienestar de los asistentes.

La propuesta gastronómica incluyó opciones clásicas como panchos, tacos y berenjenas a la parmesana, completando una oferta diseñada para todos los gustos. Cada detalle estuvo pensado para construir recuerdos inolvidables.

Con una propuesta que combinó música en vivo, diseño, moda, gastronomía y bienestar, el show de Monolink en el Autódromo de Buenos Aires dejó huella en quienes fueron parte. Cada detalle fue pensado para crear una experiencia inmersiva, donde el arte se vivió con todos los sentidos.

La noche del 5 de abril no fue solo una fecha en el calendario de eventos musicales: fue un ritual compartido, un viaje colectivo en el que miles de personas encontraron una forma de expresión, conexión y disfrute. Una vez más, la música electrónica demostró su poder de reunir, emocionar y transformar.