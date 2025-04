Quién es el primer influencer que hace 15 años organizó la "Gran Rateada mendocina"

Quince años pasaron desde aquel viernes 30 de abril de 2010, un día que quedó marcado a fuego en la memoria de Mendoza. Lo que comenzó como una travesura virtual surgida en los grupos de Facebook se materializó en una inédita "rateada" masiva que vació las aulas y colmó la Plaza Independencia. Miles de adolescentes, respondiendo a una convocatoria online sin precedentes, le hicieron "la sin cola" al colegio, protagonizando un fenómeno social que trascendió las fronteras provinciales y generó debates a nivel nacional e internacional.

El ideólogo de esta movida juvenil fue Hernán Griffouliere, quien en aquel entonces era un joven estudiante de Luján de Cuyo que, en un reciente diálogo con MDZ, recordó aquel momento con claridad. "Sí, sí, lo recuerdo un montón", comentó Hernán, hoy enólogo. "Es más, me lo recuerdan los amigos y mucha gente a veces busca mi nombre y sale alguna tapa en un diario, sale algo, alguna nota". Para él, lo primero que le viene a la cabeza es "toda la repercusión que tuvo en los medios", un eco que se extendió durante casi un mes y alcanzó dimensiones globales.

La génesis de la "gran rateada" se remonta a la inquietud de Hernán por generar convocatoria, inicialmente para los boliches donde trabajaba. "Básicamente en esa época me dedicaba a las relaciones públicas de los boliches, entonces buscaba hacer grupos para tener gente reunida con un aspecto o idea en común y así poder promocionar alguno de los boliches en los que trabajaba. Uno de esos grupos era '¿Quién nunca se ha rateado?' en pregunta". De esa comunidad virtual surgió la idea de llevar la "rateada" a la realidad. "Surgió de la nada, porque se dio, dijimos hagamos una rateada masiva a ver qué pasa, y bueno, pasó que fue un montón de gente". El objetivo comercial inicial quedó rápidamente en segundo plano ante la magnitud del evento.

Mirando hacia atrás, Hernán reconoce el carácter pionero de su iniciativa. "Sí, marcó un precedente. Yo creo que hoy en día hay más redes, hay más, pero si hay más, se hace más difícil llegar a la gente sin pagar. En ese momento era más fácil". A pesar del revuelo, el joven Griffouliere no capitalizó su inesperada fama. "No, fue algo más personal que algún otro logro que haya tenido. Una historia más para contar, una anécdota más, básicamente un recuerdo más". Aunque recibió propuestas de diversos sectores, incluyendo la política, su juventud lo mantuvo al margen de esas oportunidades.

El informe de Telefe de aquel día inolvidable

La sorpresa de la convocatoria fue total, incluso para su organizador. "Antes de llegar a la plaza ya había un montón de gente en las calles, de chicos, por todas el centro", enfatizó Hernán al recordar el momento en que la Plaza Independencia se vio desbordada y en palabras del propio Griffouliere, habían más de cinco mil personas. Aquel día, la plaza se convirtió en un crisol de estudiantes de diferentes colegios, cada grupo manteniendo su identidad pero compartiendo la inédita experiencia. "Estaba la plaza llena de personas separadas en grupos de cada escuela, de cada curso. Algunos jugaban al truco, había hasta guitarras, y la verdad que ese día acá en Mendoza no hubo ningún incidente".

El reconocimiento en la calle fue inmediato y con mucho respeto. "Sí, sí, me saludaban, solo me saludaban", recuerda Hernán sobre la reacción de sus pares. Aunque la idea de una "rateada nacional" llegó a tomar forma, impulsada por el propio Griffouliere, la intervención paterna lo hizo desistir. "Mi viejo me quería matar. Yo publiqué ahí por Facebook que me bajaba de toda organización, que me bajaba de todo; y bueno, ahí quedó". A pesar del enojo de algunos docentes, para muchos estudiantes mendocinos, Hernán se había convertido en una suerte de héroe adolescente.

Aquel día, Hernán fue aplaudido por sus pares y siempre se lo recordará como el gestor de una de las primeras convocatorias masivas gestadas en las redes sociales. Foto: Diario UNO.

Hoy, a la distancia, Hernán reflexiona sobre aquel episodio como una experiencia significativa. "Lo que más me quedó es recuerdo, experiencia, básicamente eso, recuerdo y experiencia, y algo más de que hablar". Aunque su presente está ligado al mundo del vino, aquella capacidad de organización y convocatoria juvenil dejó una marca. "Sí, que me hace un poco más fácil a la hora de hacer publicidades de los productos míos, puedo entender un poco más las redes, cómo la gente lo ve y qué le llama la atención".

Sobre el uso actual de las redes por parte de los jóvenes, Hernán percibe un panorama diferente al de hace quince años. "En Facebook podías escribir y publicar con un lenguaje un poco más complejo, en cambio hoy en día, por ejemplo en Instagram es básicamente una imagen o un video cortito. Hoy en día diría que tiene que ser bastante innovador para generar ese impacto". Su hija, de 11 años, reacciona con sorpresa y risa al ver los recuerdos de aquella "gran rateada", un evento que marcó un antes y un después en la forma en que la juventud mendocina se conectaba y, a veces, decidía colectivamente faltar a la escuela.