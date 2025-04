Banco Nación lanza beneficios exclusivos en supermercados, farmacias, electrodomésticos y más: hasta 30% de descuento

El Banco Nación lanzó una serie de promociones que finalizan hoy 30 de abril y abarcan rubros clave como supermercados, farmacias y electrodomésticos. La propuesta incluye descuentos del 30% en cadenas como Carrefour, Disco y Changomas, además de reintegros en tiendas como Farmacity y planes de pago en cuotas sin interés.

Los beneficios están disponibles para quienes operen a través de la app MODO BNA+ y utilicen tarjetas Visa o Mastercard emitidas por la entidad. En el caso de los supermercados, el descuento alcanza el 30% con un tope de $12.000 de devolución por semana y por persona. Entre las cadenas participantes se encuentran Jumbo, Vea, Maxiconsumo, Diarco y otras reconocidas a nivel nacional.

Las promociones que finalizan hoy 30 de abril, abarcan rubros clave como supermercados, farmacias y electrodomésticos.

Por su parte, el sitio oficial de ventas del banco —tiendabna.com.ar— ofrece productos seleccionados en liquidación con hasta 18 cuotas sin interés. Esta posibilidad de financiamiento aplica exclusivamente a electrodomésticos y artículos para el hogar, una oportunidad destacada en un contexto de consumo retraído.

Reintegros en farmacias y tiendas asociadas

Además de los descuentos en alimentos y tecnología, el Banco Nación también brinda un reintegro del 25% en farmacias y tiendas vinculadas al bienestar y el cuidado personal. El beneficio se aplica en Farmacity, Simplicity, Get The Look y The Food Market, tanto en locales físicos como en sus plataformas de e-commerce.

Para acceder al reintegro, es necesario realizar una compra mínima de $30.000 con tarjetas de débito, crédito o prepagas a través de la aplicación MODO o desde la app bancaria correspondiente. El tope por usuario es de $10.000 por cada promoción, y el monto se acredita de forma directa en la cuenta bancaria seleccionada al momento de la compra.

Los usuarios pueden consultar los sitios web oficiales para realizar las compras de manera digital: farmacity.com, simplicity.com.ar, getthelook.com.ar y thefoodmarket.com.ar. Todas las operaciones pueden hacerse de forma online o presencial, según lo prefiera cada cliente.

Cuotas sin interés: una herramienta clave en tiempos de inflación

Uno de los principales atractivos de la campaña de abril es la financiación en cuotas sin recargo, en especial en un contexto donde los precios tienden al alza y el consumo se desacelera. Las 18 cuotas para artículos del hogar se presentan como una de las herramientas más valoradas por los usuarios del Banco Nación, ya que permiten adquirir productos de mayor valor sin comprometer grandes montos en un solo pago.

Las promociones también responden a una estrategia para fomentar el uso de las aplicaciones bancarias oficiales y de la plataforma MODO.

Este esquema busca impulsar las ventas online de la tienda del banco, que en los últimos meses incorporó nuevas categorías y sumó mayor variedad de productos. Las promociones también responden a una estrategia para fomentar el uso de las aplicaciones bancarias oficiales y de la plataforma MODO, que permite operar con distintos bancos desde una misma app.

Para utilizar los beneficios es necesario contar con tarjetas habilitadas del Banco Nación y tener activada la app MODO, desde donde se realizan las compras con los descuentos aplicables. En cada caso, los reintegros no se visualizan de inmediato, sino que se acreditan en los días posteriores directamente en la cuenta del cliente.

Con la finalización del mes, estas ofertas representan una oportunidad para aliviar los gastos cotidianos o adelantar compras en categorías esenciales. Aunque los beneficios vencen hoy, se recomienda revisar regularmente las plataformas oficiales del banco para conocer nuevas campañas o próximos lanzamientos.

La jornada de hoy marca el último día para acceder a estos beneficios. En momentos donde cada peso cuenta, las promociones del Banco Nación se convierten en una herramienta concreta para cuidar el bolsillo.