Se levantó el paro de colectivos por la agresión a un chofer en La Matanza

Luego de la agresión a un chofer en la localidad de Isidro Casanova, en la provincia de Buenos Aires, la empresa de colectivos Almafuerte levantó que el paro de las seis líneas (218, 284, 325, 378, 622 y 628) que arrancó en la madrugada del lunes y se extendió durante 24 horas hasta este martes a la mañana. Actualmente, retomaron las actividades y circula con normalidad.

No obstante, el secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso, recriminó la falta de seguridad que sufren los choferes ya que "hay muy pocas cámaras instaladas" en los internos. Además, advirtió que "las que andan, que son ínfimas, no tienen una transmisión directa al Centro de Monitoreo de La Matanza debido a que este lugar no funciona", y acusó al gobierno de Axel Kicillof de no pagar "el plan para que los chips de estas máquinas realicen ese trabajo".

"No existe una prevención del delito en forma online que pueda dar con la detención de los ladrones o una intervención de la Fiscalía de Flagrancia para que ordene las capturas de estos malvivientes", agregó el sindicalista.

El chofer agredido fue llevado de urgencia a un hospital cercano, en el que se constató que las lesiones fueron graves, pero sin poner en riesgo su vida y las autoridades comenzaron una investigación que incluirá la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar al atacante.

El paro se originó en repudio a la agresión que vivió un conductor de la línea 378 cuando un hombre con ropa similar a la de un chofer subió al colectivo y, cuando estaba finalizando el recorrido, sacó un objeto cortante y atacó al chofer provocándole múltiples heridas en el rostro.

Durante la medida de fuerza, varios choferes fueron a la terminal de la empresa para reclamar por más medidas de seguridad: "Seguimos trabajando así, no tenemos custodia policial, habían prometido desde el municipio, pero sigue todo igual. Están las garitas policiales, pero se quedan adentro, no hay operativos. Hay una ordenanza por las cabinas, pero nunca se implementó".

Un delegado de los choferes expresó en diálogo con C5N que la inseguridad en su trabajo es una problemática real que termina en que "día a día nos da miedo trabajar" ya que "no está la seguridad, no hay patrulleros, no hay móviles, estamos a la buena de Dios". A su vez, detalló que asistió a siete reuniones, y "nunca se busca una solución".

Por lo pronto, los delegados difundieron una declaración en la que marcaron: "Estamos totalmente hartos de que nadie se haga cargo de nada y que las promesas de seguridad no se cumplan".

Los trabajadores y delegados convocaron a una "Marcha por seguridad" este martes a las 11:00, que partirá de la sede de Almafuerte, ubicada en Juan Manuel de Rosas 7849 (San Justo), hasta la plaza central de dicha localidad.

"Invitamos a la comunidad a sumarse. Esto no es solo un reclamo laboral, es por la seguridad de todos", comunicaron los delegados.