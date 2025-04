Oxford Street, la calle histórica de Londres y vital para la cultura del rock

Séptima parada de Viajero del Rock y en este caso vamos a recorrer una de las calles más populares de Londres, que tiene su propia historia y además está muy vinculada a la cultura rock: Oxford Street.



Ubicada en pleno centro de la capital británica, ha sido desde siempre una de las principales arterias de la ciudad (incluso desde las épocas del Imperio Romano) y tuvo un auge definitivo después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 60, fue cuna de varios hechos históricos vinculados a la música.





En su momento llegó a ser la principal calle de entrada y salida de la ciudad, pero asimismo tuvo otra importancia histórica: en el número 165 funcionó el primer Club Marquee, fundado en 1958 para funcionar originalmente como club de jazz, lugar que duró hasta 1964 para trasladarse luego a otro sitio que ya hemos recorrido en estas entregas. El Marquee se mudó unas cuadras hacia el sur y se instaló en el 90 de Wardour Street, en pleno Soho. Por el Marquee que funcionó en Oxford Street desfilaron muchas bandas, pero sobre ese escenario debutaron en 1962 The Rolling Stones. El último grupo que tocó allí fue The Yardbirds, con Eric Clapton en la guitarra.



Sobre la misma calle está situado otro lugar del rock icónico, que incluso aún funciona todavía hoy. Se trata del Club 100 o "la sala independiente más antigua del mundo" como se puede leer en su página web en la actualidad. Por décadas, por allí tocaron grandes músicos de blues como Muddy Waters y BB King, pero también The Who y The Kinks cuando dominaron los años 60. Sin embargo, los hitos bien podrían ser otros. El Club 100 vio nacer al punk londinense que luego se extendió por todo el mundo: allí tocaron los Sex Pistols, The Clash y Siouxsie & The Banshees.

¿Querés conocer la galería de arte en dónde se conocieron por primera vez Jhon Lennon y Yoko Ono y en donde alguna vez expuso sus obras Julio Le Parc? ¿O el edificio en donde Gerge Martin montó su productora independiente a principios de los años 70? ¿O quizás el colegio en donde se conocieron los integrantes de Pink Floyd y terminaron de formar el grupo? Todo eso a lo largo de los dos kilómetros que mide Oxford Street.

Disfrutá del viaje.