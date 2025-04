El prójimo: la herencia de Francisco

“Un estilo de vida, cuyo baricentro, no somos nosotros mismos, sino los demás, con sus dificultades, que encontramos en nuestro camino y que nos interpelan. “Y cuando los demás no nos interpelan algo allí no funciona; algo en aquel corazón no es cristiano”.

no debo catalogar a los demás para decidir quién es mi prójimo y quién no lo es. Depende de mí ser o no ser prójimo … de la persona que encuentro y que necesita ayuda, incluso si es extraña o incluso hostil…” (Francisco, Ángeluls del 10 de julio de 2016)

Nos deja mirándonos prójimo…

El abrazo nos hace presentes.

Nos trae al presente.

El abrazo es el presente del otro.

El lugar del otro nos trasciende.

El prójimo no es una idealización.

Lo que nos descubre prójimo nos hace más reales.

Es como reconocemos que nos necesitamos.

Nos hace mirarnos tal como somos. ¡No es un ideal!

¡Sos como te hacés prójimo!

Es nuestro auge…

La misericordia es la mayor sinceridad.

Es nuestra lealtad.

Y la dignidad.

Lo que más nos falta es ser el prójimo.

Es lo más inclusivo…

Tal como somos prójimo vamos a importar.

El lugar del otro es épico. El prójimo es el héroe.

El prójimo es un signo de admiración más que un signo de interrogación.

Es el espejo en el que podemos Ver tal como nos miramos.

El prójimo nos pone en evidencia:

Puedo creer porque alguien cree en mí…

La oración es la conciencia del lugar del otro.

“San José dormido” es la devoción que Francisco inspiró reconocible don al que confiarnos. “San José dormido”.

Lisandro Ruiz, en el año 2022, la representó en una escultura de cemento patinado (45 cmts. De largo x 25 de ancho x 15 de alto). El lugar de emplazamiento es la parroquia San José(Salliqueló, Pvcia de V.A).

““Así nos enseñó a pedir Francisco… a través de la tradición de ponerle papelitos debajo de la imagen y corresponder San José en sus sueños. Así como San José fue correspondido en sueños por los consejos del ángel Gabriel.

Fue un encargo del párroco Marcelo Cervetti correspondiendo a la confianza del pueblo en San José.

El 16 de marzo de 2022, en la plenitud de las fiestas patronales, fue presentada desde la procesión en la rotonda de la entrada del pueblo hasta el templo.

En ese momento estaba pintada de blanco y a pedido del pueblo la patiné de colores.

Para hacerlo más realista yo me inspiré acostándome sobre un colchón en el piso con una túnica que me prestaron en la parroquia…” Juan Barros.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.