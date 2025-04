De la tribuna a la cancha, de la calle a la fe: un recorrido por las frases más argentinas de Francisco

Desde su elección como pontífice en 2013, hasta su reciente partida, el Papa Francisco, supo transmitir el mensaje del Evangelio con un lenguaje simple, directo y cercano.

Sus palabras resuenan como un llamado a la acción, a no quedarse en la comodidad, a no ‘balconear la vida’ y a ponerse la ‘camiseta de Cristo’ con alegría y compromiso. Nos recuerda que Dios siempre ‘nos primerea’, que Jesús ‘no nos deja tirados’ y que la fe no es algo que se pueda ‘licuar’. Nos anima a ‘salir a la cancha’ y a ‘ponernos la Patria al hombro’, a arremangarnos para construir la paz y a no dejar de escuchar a los mayores, porque ellos son la ‘memoria viva’ de nuestra historia.

Hoy sus palabras quedan grabadas como herencia viva de un pastor que supo hablarle al mundo con el corazón de su tierra, y que nos sigue invitando a vivir el Evangelio y a seguir el camino de Jesús de una manera concreta y llena de esperanza.

Hoy sus palabras quedan grabadas como herencia viva de un pastor que supo hablarle al mundo con el corazón. Foto: Archivo.

Dios nos primerea

"Decimos que debemos buscar a Dios, pero cuando nosotros vamos Él nos estaba esperando. El Señor nos primerea, nos está esperando." (18 de mayo de 2013)

Jesús no nos deja tirados

“Cuando uno quiere a alguien, le está al lado, lo cuida, ayuda, le dice lo que piensa, sí, pero no lo deja tirado. Así es Jesús con nosotros, nunca nos deja tirados”. (12 de julio de 2015)

Hay que arremangarse para construir la paz

"Que siempre se mire —en la Iglesia como en la sociedad— no el mal que nos divide, sino ¡el bien que puede unirnos! No sirve abatirse y quejarse, sino arremangarse para construir la paz".

(1 de enero de 2022)

Oxigenemos este mundo

“Necesitamos instaurar esta cultura del encuentro. De esas semillas de esperanza sembradas pacientemente en las periferias olvidadas del planeta, de esos brotes de ternura que lucha por subsistir en la oscuridad de la exclusión, crecerán árboles grandes, surgirán bosques tupidos de esperanza para oxigenar este mundo”. 9 de julio de 2015

Sus palabras resuenan como un llamado a la acción. Foto: MDZ.

Hay que salir a la calle

"Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera… Quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos."(25 de julio de 2013)

No licuemos la fe

"Por favor, no licuen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero, por favor, no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licua. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí." (25 de julio de 2013)

Jesús está con vos aunque te sientas bajoneado

“Él está con vos, aunque tal vez en algunos momentos te sientas triste, decepcionado, bajoneado, bajoneada, sin muchas esperanzas de que las cosas cambien. Pero cuando te encontrás con Jesús, todo se renueva, vos te renovás y podés con Jesús renovar la historia. "Eh padre no exagere, cómo vamos a renovar la historia". Podés renovar la historia. La renovó una chica de dieciséis años que en Nazaret dijo "sí". Podés renovar la historia”. (25-27 de mayo 2017)

No balconeen la vida

"Sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van planteando en diversas partes del mundo. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. ¡Jesús no se quedó en el balcón, se metió! ¡No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús!" (27 de julio de 2013) Nos animó a ‘salir a la cancha’ y a ‘ponernos la Patria al hombro’

Foto????: MDZ.

No nos pasemos de rosca

"Esta civilización mundial se pasó de rosca, se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al dios dinero, que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos (los ancianos y los jóvenes)". (25 de julio de 2013)

Salgamos a la cancha

“Amigos al estilo de Jesús. Pero no para quedarnos entre nosotros, sino para salir a la «cancha», a ir a hacer más amigos. Para contagiar la amistad de Jesús por el mundo, donde estén, en el trabajo, en el estudio, en la previa, por whastapp, en facebook o twitter. Cuando salgan a bailar, o tomando un buen tereré. En la plaza o jugando un partidito en la cancha del barrio. Ahí es donde están los amigos de Jesús”. (12 de julio de 2015)

Pongámonos la camiseta

“¡Vayan, no tengan miedo! Los jóvenes tienen la fuerza de la inquietud, del inconformismo —sean inconformistas—, hagan lío, no dejen que la historia se escriba fuera, mientras miran por la ventana, "no balconeen la vida", pónganse las zapatillas, salgan, con la camiseta de Cristo y juéguense por sus ideales. Vayan con él a curar las heridas de tantos hermanos nuestros que están tirados al borde del camino, vayan con él a sembrar esperanza en nuestros pueblos y ciudades, vayan con él a renovar la historia”. (25 de mayo de 2017)

Jesús no te vende humo

“Jesús no te vende humo. Porque sabe que la felicidad, la verdadera, la que deja lleno el corazón, no está en las «pilchas» que llevamos, en los zapatos que nos ponemos, en la etiqueta de determinada marca. Él sabe que la felicidad verdadera, está en ser sensibles, en aprender a llorar con los que lloran, en estar cerca de los que están tristes, en poner el hombro, dar un abrazo”. (12 de julio de 2015) Jesús no te vende humo, porque sabe que la felicidad

Foto: MDZ.

Un cachito de buena tierra

“¿Qué clase de terreno somos, qué clase de terreno queremos ser? hacé un cachito de buena tierra, y dejá que caiga ahí ¡y vas a ver cómo germina! Yo sé que ustedes quieren ser buena tierra". (25 de julio de 2013)

No te arrugues

“No sé si en Cuba se usa la palabra, pero los argentinos decimos “no te arrugues”, ¿eh? No te arrugues, abrite. Abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto”. (20 de septiembre de 2015)

No dejemos de mostrar nuestra ternura a los abuelos

“No dejemos de mostrar nuestra ternura a los abuelos y a los mayores de nuestras familias, visitemos a los que están desanimados o que ya no esperan que un futuro distinto sea posible. A la actitud egoísta que lleva al descarte y a la soledad contrapongamos el corazón abierto y el rostro alegre de quien tiene la valentía de decir “¡no te abandonaré!” y de emprender un camino diferente”. 25 de abril de 2024

Pongámonos la Patria al hombro

"Es el amor a la Patria que me lleva también a pedirles, una vez más, que se pongan la Patria al hombro, esa Patria que necesita que cada uno de nosotros le entreguemos lo mejor de nosotros mismos, para mejorar, crecer, madurar. Y esto nos hará lograr esa cultura del encuentro que supera todas estas culturas del descarte que hoy en el mundo se ofrecen por todas partes”. (30 de septiembre de 2016) Eugenia Irañeta.

* Eugenia Irañeta. Comunicación Opus Dei.