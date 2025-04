¿Es feriado el 2 de mayo en Argentina? Qué dice el calendario oficial

Con la llegada del feriado por el Día del Trabajador, el próximo 1 de Mayo, crece la duda entre trabajadores y empleadores sobre qué ocurrirá el viernes 2 de mayo. ¿Será feriado nacional o simplemente un día no laborable? La respuesta está en la normativa vigente que busca fomentar el turismo interno a través de los llamados "puentes turísticos".

De acuerdo a lo establecido por el Gobierno nacional, el 2 de mayo de 2025 no será feriado, sino un día no laborable con fines turísticos. Esto implica que, a diferencia de un feriado común, donde el descanso es obligatorio, en esta fecha será decisión de cada empleador otorgar o no el día libre a sus trabajadores.

Tanto los feriados puente como los días no laborables están diseñados para extender los fines de semana y favorecer la actividad turística. Sin embargo, existe una diferencia clave entre ambos.

De hecho, un feriado es de cumplimiento obligatorio. Todas las empresas deben otorgar descanso a su personal y, si algún trabajador cumple funciones ese día, se le debe pagar el doble, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Por otro lado, el día no laborable por puente turístico es optativo. El empleador puede decidir si concede o no el día libre y, en caso de que se trabaje, se paga el salario habitual, sin ningún recargo.

Cabe recordar que la elección del viernes 2 de mayo como jornada no laborable responde a la estrategia del Ejecutivo de generar fines de semana largos, aprovechando el feriado inamovible del Día del Trabajador (1° de mayo), que este año recae en día jueves. De esta forma, quienes no trabajen ese viernes podrán disfrutar de un descanso de cuatro días consecutivos.

Además del 2 de mayo, el Gobierno fijó otras dos fechas como días no laborables con fines turísticos en el transcurso de este 2025. Uno de ellos es el viernes 15 de agosto, previo al feriado del 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General San Martín). el otro es el viernes 21 de noviembre, como antesala del Día de la Soberanía Nacional, cuyo feriado será trasladado al lunes 24, formando un fin de semana extra largo.

Cabe recordar que el Calendario 2025 contempla 19 días festivos, entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos.

Así, el 2 de mayo se transforma en una oportunidad para descansar y viajar, aunque su aplicación dependerá de cada lugar de trabajo. El sector público, en general, sí respetará este descanso, mientras que en el ámbito privado quedará sujeto a la política de cada empresa.