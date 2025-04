El acuerdo provisorio con los traumatólogos que beneficia a los afiliados a PAMI

Tras numerosas negociaciones entre la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza y los médicos traumatólogos, se llegó a un acuerdo provisorio para reanudar las prestaciones a los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Si bien el conflicto no está resuelto del todo, por el lapso de 60 días los pacientes podrán acceder a la atención de urgencias y emergencias.

La disputa entre traumatólogos y el PAMI afecta a unos 150.000 afiliados que durante algunos días sufrieron la falta de atención en los sanatorios, clínicas y hospitales privados de Mendoza. Luego de dos semanas de tensión, las partes llegaron a un acuerdo provisorio por 60 días a través del cual se reanudan las prestaciones de urgencias y emergencias, que llegan al 80% de las atenciones en los efectores de salud mencionados.

Las clínicas de Mendoza acordaron realizar un aporte provisorio para resolver la situación de crisis que afectaba a los afiliados de PAMI. "La situación está resuelta momentáneamente esperando que PAMI resuelva la forma de pago que es igual en todo el país, no solamente para Mendoza. Acordamos que durante 60 días vamos a pagar por prestación a los valores de los módulos de OSEP. Como siempre hemos dicho, estábamos ofreciendo precios de plaza, no les estamos ofreciendo algo ridículo. El problema es que PAMI nos paga por cápita y no por prestación pero en esta coyuntura hemos decidido hacerlo de esta manera", expresó el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza, José Luis Sánchez Rivas.

Las clínicas y sanatorios de Mendoza esperan que PAMI resuelva el conflicto con los traumatólogos

"Hoy estamos brindando servicios en casos que son realmente graves que ingresan como urgencias y emergencias. Tal es el caso de amputaciones y fracturas que hay que resolverlas. En cuanto a las cirugías de juanetes o las artrosis de caderas y otras patologías, se registrarán demoras porque el acuerdo rige para casos graves", agregó y aclaró que "esta modalidad solo estará vigente durante el lapso de 60 días".

Al ser consultado sobre las reuniones que mantuvieron con las autoridades nacionales de PAMI, Sánchez Rivas destacó: "Hemos manifestado nuestra preocupación por el conflicto que tenemos en Mendoza y nos reuniremos la semana próxima. Esta problemática la tiene que resolver Nación porque nosotros somos prestadores, no somos financiadores. Si hay un aumento de recursos para los prestadores, no es solo para Mendoza... nos excede".

Contexto

El conflicto con los médicos traumatólogos mantiene en vilo a los 150.000 afiliados a PAMI en Mendoza. Los profesionales de la salud exigen un aumento "entre el 300% y 400%" en sus honorarios, además de un cambio en la modalidad de pago.

Tras numerosas reuniones entre los representantes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza con los médicos, las clínicas propusieron una solución transitoria: pagar por acto médico solo en urgencias y emergencias, con valores de plaza, por 60 días, mientras se buscaba un acuerdo definitivo con el PAMI nacional.

En medio de este conflicto, se esperaba que el director provincial del organismo nacional, David Litvinchuk, mantuviera una reunión con la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados para dar respuestas sobre la situación. No obstante, el titular de la entidad no asistió ante los legisladores.