La defensa de un sacerdote al celibato obligatorio de la Iglesia Católica

La Iglesia Católica y el mundo entero siguen atravesando el duelo por la muerte del papa Francisco, ocurrida el pasado lunes el Vaticano. Su fallecimiento, causado por un ictus cerebral, marcó el fin de un papado que marcó el inicio de una nueva etapa para la iglesia centrada en "abrir las puertas". Así, el papa Francisco, primer jesuita de la historia en ocupar el cargo, demostró una notable apertura a debatir temas sensibles dentro de la iglesia, tales como el rol de la mujer, el trato a la comunidad LGBTQ+ y el celibato sacerdotal obligatorio.

Sobre el celibato, el papa Francisco siempre fue respetuoso con su larga tradición (se viene practicando en la Iglesia Católica desde el siglo XI), por lo que nunca propuso su eliminación. Sin embargo, abrió espacios de debate sobre la práctica en el Sínodo de la Amazonía, por ejemplo, donde se planteó la posibilidad de ordenar sacerdotes casados en regiones de difícil acceso. Horacio Day, sacerdote y doctor experto en Derecho Canónico, dio su postura sobre el tema en diálogo con Marcelos Arce, del programa Uno Nunca Sabe, por MDZ Radio FM 105.5.

Escuchá la entrevista completa:

La obligación de mantener el celibato se encuentra escrita en el Derecho Canónico, que es el sistema legal que rige a la Iglesia Católica. El papa Francisco llegó a calificar la práctica no como un dogma de fe, sino un "reglamento" de la iglesia. Los dogmas no pueden ser modificados: son puntos fundamentales e indiscutibles de la fe. Los reglamentos, sin embargo, sí que pueden cambiarse.

Aun así, no hay nada que indique que la Iglesia Católica vaya a modificar la norma en el corto o mediano plazo. Al ser preguntado por cuál es el sentido de la práctica, Day trajo a discusión el fundamento en el que creen la mayoría de los sacerdotes occidentales: "En primer lugar se trata de seguir a a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos y creemos que Jesús fue célibe y fue virgen".

El féretro del papa Francisco. Foto: EFE

En este sentido, el sacerdote cree que el celibato de Jesús fue la "primer revolución" que trajo, ya que para los rabinos era tono lo contrario: "No podían no tener mujer e hijos". Y Jesús, en una actitud que fue "muy disruptiva", decidió mantener el celibato. "Yo también soy célibe porque porque realmente lo amo profundamente a Jesús. Él es mi vida, como dice un texto de la escritura. Y yo le quiero dedicar mi vida entera, mi corazón entero a Jesús. Al seguimiento de él y al servicio de él", explicó.

"Tampoco sería justo que yo estuviera casado con una mujer con mi corazón dividido entre ella y Jesucristo", bromeó el sacerdote. El cardenal Pietro Parolin, ahora candidato a papa, ha manifestado que "el celibato no es un dogma de la iglesia" y "podría ser discutido". Day afirma que "no es esencial" para el sacerdocio católico. Su conclusión: "El papa, si quisiera, lo podría modificar. Yo no creo que estén dadas las condiciones para dar este paso. Yo creo que debería seguir siendo obligatorio. Y si el celibato se volviera optativo, yo lo seguiría practicando. Quiero morir siendo célibe".