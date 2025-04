Tristeza y dolor entre mendocinos y visitantes tras la muerte del papa Francisco

Esta mañana, la noticia del fallecimiento del Papa conmocionó al mundo. Sucede que durante sus 12 años de papado, el pontífice argentino encabezó numerosos cambios y se destacó como defensor de los más humildes. En Mendoza, la muerte de Francisco causó un profundo dolor en la comunidad católica, pero además entre quienes se sintieron representados por sus valores de igualdad y justicia social.

“Me parece muy triste porque era una nueva innovación, el Papa era una persona muy abierta de mente y era muy buena persona. Las comunidades lo querían, la LGBT lo quería un montón”, señala una joven mendocina.

Para muchos fieles, Francisco promovió una Iglesia inclusiva y le abrió las puertas a los más necesitados. “El Papa fue para nosotros y va a seguir siendo un pilar, especialmente para Cáritas, porque él era Cáritas, siempre pensando en los pobres, en los marginados, en los olvidados, así que lo vamos a extrañar mucho”, expresó con dolor Bety, la presidenta de Cáritas que funciona en la Parroquia Apóstol y San Nicolás.

Su liderazgo resonó fuertemente en toda la región, por lo que su pérdida no solo se siente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. “Yo no soy argentina, pero siempre estuvimos apoyándolo porque algunas veces nos dábamos cuenta que no tenía mucho apoyo porque no era europeo”, señaló una familia venezolana que se encuentra de visita en Mendoza.

Y agregaron: “Hoy nos sentimos muy tristes porque fue un hombre muy abierto, muy democrático, abrió muchas puertas especiales para que cambiara un poco la Iglesia”.