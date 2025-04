Cuando el pasado vuelve: los signos que enfrentarán una historia no terminada

A veces, el pasado no vuelve para repetirse, sino para mostrarte algo que no habías entendido del todo. Puede ser una persona, una situación, una sensación que creías superada... y sin embargo, ahí está otra vez. Algunos lo viven con incomodidad, otros con nostalgia, y hay quienes sienten que todavía hay algo por resolver.

Esta semana, tres signos zodiacales podrían vivir esa experiencia. Según la astrología, están más sensibles, más atentos a lo que fue y más abiertos a lo que podría haber sido.

Piscis, por ejemplo, está especialmente conectado con su mundo emocional. Un mensaje, una canción, una conversación puede despertarle recuerdos intensos. No es raro que algo del pasado lo toque profundamente, sobre todo si siente que no hubo un cierre real. En este momento, su intuición está activa, y podría guiarlo hacia una charla pendiente o un reencuentro que no es casual. Libra, que suele evitar conflictos, muchas veces deja puertas abiertas sin querer.

Cuando el pasado aparece de nuevo, lo mejor que podés hacer es escucharte de verdad.

Pero ahora está empezando a revisar lo que no se dijo, lo que se evitó, lo que quedó en pausa. Si una persona del pasado reaparece, no es tiempo de fingir que no pasa nada. Es tiempo de mirar de frente. Y leo, que en su momento puede haber actuado desde el orgullo, ahora se encuentra en un momento más reflexivo. Siente que algo de lo que dejó atrás todavía le habla, y tal vez por eso esté considerando retomar una historia... aunque sea para cerrarla de otra forma.

Para estos signos zodiacales, lo importante no es si el pasado vuelve o no. Lo importante es qué hacen con eso. En astrología, los ciclos tienen sentido cuando se viven con conciencia. Si algo vuelve, tal vez no sea por casualidad, sino porque hay algo que necesita decirse… por fin.