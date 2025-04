“No quiero ser papá”, la otra cara de la baja natalidad en Mendoza

Mendoza envejece. Así lo demuestran las estadísticas: los nacimientos cayeron 42% en una década y la mitad de las mujeres mendocinas en edad fértil no tiene hijos. Según el Indec, en Mendoza nacieron 34.530 bebés en 2013 y 10 años después hubo solo 20.051 nacimientos.

Además, el último censo confirmó está tendencia, de las 538.955 mujeres entre 14 y 49 años que viven en Mendoza, 219.160 no tienen hijos. Para llegar a esos datos el Indec diseñó un apartado especial con el que se elaboró un minucioso informe de fecundidad.

La natalidad está íntimamente vinculada a las mujeres y a su rol como gestantes, de hecho la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer dice en el artículo 16: “Todas las mujeres tienen el derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, el intervalo entre los nacimientos y tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”. En el mismo sentido, la ley de Acceso a la interrupción del embarazo no nombra en ninguna parte el consentimiento del padre ni a los varones.

No hay datos oficiales relacionados con la natalidad y la paternidad. (Gabriela Sanchez/MDZ)

El nuevo Código Civil tampoco contempla la subrogación de vientres lo que complejiza la idea de la paternidad en solitario y queda como un proyecto para ricos y famosos que hacen tratamientos de este tipo en el exterior.

Aunque el hombre tiene un rol activo en la concepción, el nacimiento y la crianza, no hay datos ni estadísticas sobre cuántos varones tienen hijos, si quieren ser padres o si tienen problemas de fertilidad. El imaginario sobre la inexistencia de un reloj biológico que los apresure a decidir ser padres, la falta de espacios donde hablar de sus deseos e inseguridades y los cambios de roles sociales que lideran desde hace décadas las mujeres son algunos de los aspectos que parecen acallar las voces masculinas al momento de pensar la natalidad.

No quiero ser papá

Mientras las mujeres buscan nuevos roles en el mundo del trabajo, priorizando los estudios y la carrera antes que la maternidad, los hombres se descubren eligiendo un espacio personal que les brinda cierta libertad financiera y emocional.

Los motivos para elegir no ser padres son variados: la edad, la estabilidad económica y la ruptura con viejos mandatos están entre algunos de los factores que influyen al momento de decidir sobre la paternidad.

“Decido no tener hijos porque decidí tenerme a mi. Ahora no estoy en pareja y decido no tener hijos pero creo que es una decisión que hay que revisar si el momento de la vida lo requiere”, explicó Lucas, un profesional independiente de 37 años. Algunos varones aseguraron que pueden cambiar de opinión sobre la paternidad.

Para Jonathan (35) no ser padre tiene que ver con la ruptura de mandatos y creencias. “En este momento de mi vida ser padre no es una prioridad. En algún momento pensé en tener hijos pero entendí que detrás de eso estaba el tema ´con quién voy a estar cuando sea viejo´ y cuando logré derribar ese mito me di cuenta que para mi procrear no es el fin más importante de la vida”, comentó.

“Vivo hace 9 años en pareja y los dos pensamos que no es una prioridad ser padres. Somos una pareja homosexual y para nosotros es un proceso distinto la paternidad. Quizás puedo cambiar de opinión más adelante pero hoy no es una prioridad”, agregó. En muchos casos, la decisión de no tener hijos es de la pareja.

Por su parte, Franco (39) ha trabajado el tema de la paternidad durante una década. “Fui decidiendo no ser padre mientras transitaba mis 30 años. Primero fue para sanar y trabajar psicológicamente algunas heridas y costumbres que adquirí de mi familia y que no quería replicar en un posible hije. Con el pasar de los años algunas cuestiones psicológicas las trabajé y otras al día de hoy las sigo teniendo”, explicó.

“Después aparecieron otros temores como mi inestabilidad económica. Se me hace muy cuesta arriba poder sostenerme así que pensar en sostener a otra persona me genera mucha inseguridad y vértigo. En estos últimos años entendí que nuestro planeta está bastante colapsado y empecé a creer que ya somos demasiados en este mundo. También me da temor ser un padre mayor intentando educar a un adolescente en el futuro. No voy a cambiar de opinión, planifico una vasectomía en los próximos meses”, añadió el profesional que tiene el acuerdo de su pareja con la que comparte hace 2 años. Para algunos, los nuevos roles y responsabilidades de la paternidad son un desafío.

Para Alberto (50) la decisión tiene que ver con una opción de vida y hoy no es una posibilidad por la edad y las responsabilidades que implica. “Decidí vivir mi vida con un margen más amplio de libertad. He tenido parejas con hijos a los que dediqué tiempo, pero nunca me vi en la posición de ser padre. Hoy, a mi edad, lo veo difícil porque hay que pensar en al menos 22 años de dedicación. Físicamente, la paciencia, no es lo mismo”, dijo.

“Ser padre joven te da la ventaja de cierto vigor para cargar un niño, pero la inexperiencia para afrontar ciertas cosas. Y ahora que tenés la experiencia para un sinfín de situaciones que te plantea la vida, esa fuerza o voluntad va menguando. Hoy la paternidad exige cosas que hace 20 años no demandaba, como estar a la altura de las mujeres y la verdad es que los hombres difícilmente estemos a esa altura”, agregó el hombre que está en pareja con una mujer que tiene hijos grandes.

Por último, Juan (38) aseguró que no ha pensado en la paternidad y no lo ve como algo que tenga que decidir ahora. “Nunca lo pensé bien, pero no me llama la atención ser padre. Es mucha responsabilidad, mucho dinero y no estoy en pareja. Debería cambiar mí estilo de vida y no sé si tengo ganas. Me gusta mi independencia, mi vida y tengo muchos sobrinos. De todas formas no me cierro a la idea, por ahí dentro de un tiempo pueda cambiar de opinión. Pero hoy no es mi prioridad ni pienso en el tema”, cerró.