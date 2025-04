"Lucho por vos, eso jamás lo olvides": carta de un veterano de Malvinas para todo el pueblo argentino

Este miércoles 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el cual se rinde homenaje a todos aquellos y aquellas que lucharon y defendieron la soberanía de Argentina en las islas.

En aquella época, los alumnos de las escuelas escribían cartas a los soldados de Malvinas, y copiaban lo que la maestra ponía en el pizarrón, con el objetivo de que todos los combatientes pudieran, al menos, no sentirse solos tan lejos de casa. Ese fue el caso de Hernán, alumno de cuarto grado del colegio Manuel Belgrano. No obstante, no esperaba recibir una respuesta con el sello de Malvinas.

“Hermanos Argentinos, desde este pedazo de patria con nombre de Malvinas les contesto su hermosa carta que reconforta y aumenta los motivos por los cuales luchamos y defendemos hasta el último aliento y por ustedes que son el futuro de nuestra “Patria”, estudien y piensen que es una de las tantas formas de defender nuestra soberanía”, comienza la carta escrita por el Sargento Primero Luis Roberto Brito.

Y continua: “Tened presente esto: Pequeño argentino sos hombre y futuro de esta tierra gaucha de la que sos su fruto. Defiéndela siempre con tus manos de niño porque eres un hombre, un hombre argentino”.

Mediante esta carta, el veterano de Malvinas no solo le hablaba a un joven de 10 años con toda una vida por delante, sino que se dirigía hacía todo el pueblo argentino. “La patria te da, la patria te pide que estudies por ella para que la guíes. Yo soy un soldado con el temple firme que lucho por vos, eso jamás lo olvides”, concluye.

En diálogo con MDZ, Hernán, el chico que recibió la carta en aquel entonces, reveló que esta fue la primera que le habían escrito a un alumno del Manuel Belgrano. “Para mi fue una alegría inmensa haber recibido la carta”, expresó.

A su vez, Hernán detalló que en 1991 consiguió el contacto del excombatiente y se pudo comunicar con él. Sin embargó, mencionó que nunca se pudo juntar con Brito. “Quedamos tres veces en encontrarnos, pero las tres veces que teníamos que confirmar no me contestó”, indicó. A pesar de esto, explicó que el veterano de Malvinas se acordaba de la carta. “Él se acordaba de mi carta, se la había leído a su familia y estaba muy contento de haber recibido una carta en medio de una guerra”, concluyó Hernán.

En cada aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, recordar estas historias nos invita a reflexionar sobre el sacrificio de quienes defendieron la soberanía en las islas y la importancia de mantener vivo su legado en las nuevas generaciones, para que esas cartas que se suponía debían ser leídas una sola vez, vivan para siempre.

Leé la carta completa

La carta que el Sargento Primero Luis Roberto Brito le envió a Hernán.

Hermanos Argentinos,

Desde este pedazo de patria con nombre de Malvinas les contesto su hermosa carta que reconforta y aumenta los motivos por lo cuales luchamos y defendemos hasta el ultimo aliento y por ustedes que son el futuro de nuestra “Patria”, estudien y piensen que es una de las tantas formas de defender nuestra soberanía, y tened presente esto: “Pequeño argentino sos hombre y futuro de esta tierra gaucha de la que sos su fruto. Defiéndela siempre con tus manos de niño porque eres un hombre, un hombre argentino”.

“La patria te da, la patria te pide que estudies por ella para que la guíes”.

“Yo soy un soldado con el temple firme que lucho por vos eso jamás lo olvides”.

Luis Roberto Brito - Sargento Primero