“El que no salta es un inglés”, el emocionante corto sobre Malvinas de un joven mendocino

Con el humor como recurso inicial, “El que no salta es un inglés” resume en la historia de tres niños-jóvenes la guerra de Malvinas. El corto fue filmado en El Carrizal con actores mendocinos.

Gonzalo Canillas, un joven mendocino de 23 años, es el responsable del cortometraje. Hace un tiempo escribió el guión y no dudó un momento en invertir todos sus ahorros para llevar adelante el proyecto.

Sin embargo, Gonzalo resaltó en todo momento el trabajo colectivo y el apoyo incondicional de su familia. Otra mención aparte tuvo con la facultad que le facilitó algunos recursos, es que “El que no salta es un inglés” fue el trabajo final con el que Gonzalo se recibió la semana pasada de licenciado en Realización Audiovisual en la UMaza.

-¿Cómo surge la idea de “El que no salta es un inglés”?

-La idea surge de la inquietud de experimentar sobre el híbrido entre el género satírico y dramático. Teniendo eso en mente, elegí el tema de Malvinas por tres razones: la carencia de contenido satírico sobre el tópico, la relevancia histórica y cultural que tiene en la sociedad argentina y por una intención propia en generar una nueva mirada generacional que refuerce la concientización sobre el tema. Alejándose del discurso territorial (básicamente si las Malvinas son nuestras o no) y jerarquizando la dimensión simbólica y emotiva que sugiere el combatiente argentino joven y con poca formación militar.

Los protagonistas de El que no salta es un inglés.

-¿Cómo financiaste el proyecto?

-Los fondos vinieron de ahorros personales de muchos trabajos, entre ellos, el laburo de una película en la que me tocó participar y esa remuneración fue directo al corto. Es la maldición del cineasta, siempre que junta dos pesos, van directo al cine. De todas formas, también ahorramos costos en equipos por las herramientas que nos dio la UMaza como luces, cámaras, sonido. También estuvo el trabajo de mis compañeros que trabajaron durante muchas horas de rodaje voluntariamente. En nuestro clima se vive así, con ese compañerismo. Hoy me ayudas a mí y mañana te ayudo a vos.

-¿Son todos mendocinos?

-Todo el equipo es mendocino. Desde el maravilloso elenco, el gran equipo técnico y todos aquellos que aportaron su grano de arena en la realización del proyecto. Las locaciones fueron lo más complicado de todo porque recrear las Islas Malvinas en Mendoza -donde el clima usualmente es seco- fue todo un reto. Pero al final, el Carrizal fue el ganador para representar al territorio isleño. Gonzalo Canillas.

-Sos muy joven y ya tenés varios premios y reconocimientos en tu carrera, ¿cómo llegó el cine a tu vida?

-Me gustaría destacar que los premios no son solo míos, son de todos aquellos que en forma directa o indirecta participaron en cada uno. El cine llegó a mi vida cuando decidí hacer el largometraje “Aquellos colores que perdí” en el secundario con mis compañeros del Instituto Nadino. Me maravilló esa característica comunitaria que tiene este arte y cómo las películas tienen el propósito de conmover y concientizar al mismo tiempo.

Cuando entré a la facultad, pensé que iba a aprender de directores célebres en la historia, y al final, mis compañeros me enseñaron más sobre el cine que el mismo Hitchcock. Todavía me queda un gran camino por recorrer pero mientras esté junto a personas como ellos, creo que siempre voy a disfrutar de hacer cine, y de crecer poco a poco.

Quién es Gonzalo Canillas

Gonzalo Canillas vive en la Ciudad de Mendoza con sus padres y sus hermanos. En 2018, hizo su primer cortometraje "El Mundo es un pañuelo" y en 2019, nacido como un proyecto escolar, realizó su primera película: "Aquellos Colores que Perdí". Con el apoyo de FilmAndes, se convirtió en el primer largometraje mendocino hecho por estudiantes de secundaria.

Una vez en la universidad, escribió y dirigió "Novela de Aquella Primavera". En 2021, el corto ganó el premio de favorita del público en el festival "Graba" y al año siguiente ganó premios en otros festivales internacionales.

Después, Gonzalo hizo “Cuando pierde un Argentino". Esta obra lo llevó al festival BAFICI itinerante de Mendoza y en 2023, el mismo cortometraje, ganó a mejor ficción provincial en el festival mendocino "Mirada Oeste".