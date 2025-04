Compras de último momento y cambios de hábito: así está el consumo del pescado en Mendoza

En el comienzo de una nueva Semana Santa, las pescaderías del Mercado Central de Mendoza vivieron una postal clásica: un movimiento intenso, locales llenos y precios algo más altos. A diferencia de otros años, el furor por comprar pescado no se anticipó, sino que se concentró en los días previos a la celebración y los compradores recién comenzaron a acercarse a los locales este mismo lunes. Pese a que los precios aumentaron respecto a días anteriores, el consumo se ha mantenido firme.

Diego Grimalta, de la pescadería Mellino, confirmó a MDZ que el filé de merluza, el producto más buscado, subió unos $500 en apenas una semana, pasando de $10.500 a $11.000 el kilo. "Es algo normal para esta fecha, siempre hay entre un 5% y un 10% de incremento", explicó. Además de la merluza, el filé de gatuzo y los pescados enteros para horno o parrilla son los más demandados. De todos modos, destacó que este año el público se mostró más ordenado y civilizado a la hora de comprar.

Cambio en los hábitos de consumo

Los mendocinos ya no se limitan a la tradicional merluza: también optan por mariscos, langostinos para paella y cazuelas, y hasta productos cocinados. "Muchos amigos se llevaron paella hecha directamente, rinde mucho y es una comida muy rica", contó Grimalta. Además, resaltó que la trucha, que aunque la que se vende en las pescaderías proviene principalmente de Mar del Plata y no de Mendoza, está ganando popularidad por su parecido al salmón rosado. "La gente amplió su espectro en la cocina", sostuvo.

En este contexto, también se observó un cambio de tendencia: este año las carnicerías no cerraron sus puertas durante Semana Santa, algo habitual en otros tiempos. "Antes los carniceros el jueves y viernes directamente no abrían porque no vendían nada. Este año han trabajado normal. Se nota que la vigilia ya no se respeta como antes", comentó Grimalta.

La merluza sigue siendo la más elegida, pero ganan lugar mariscos y pescados enteros. Foto: MDZ.

En coincidencia con esto, un informe reciente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) reveló que el consumo de pescado en Argentina cayó a 5,1 kilos per cápita anuales, el más bajo de la región. Raúl Cereseto, presidente de la entidad, aseguró en MDZ Radio que, pese a que en 15 provincias el pescado es más barato que la carne, la gente sigue eligiendo otros alimentos, muchas veces por falta de promoción y costumbre.

A pesar de todo, Semana Santa sigue siendo una excusa válida para acercarse a estos productos. "Es una oportunidad, sobre todo en un país con 38% de pobreza. El pescado tiene gran valor nutricional y puede ser una opción económica si se sabe aprovechar", afirmó Cereseto en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM.

Las pescaderías del Mercado Central trabajaron a pleno antes del fin de semana largo. Foto: MDZ.

En definitiva, aunque las tradiciones cambiaron y la vigilia ya no pesa como antes, la tradición resiste, aunque adaptada a los nuevos hábitos. Entre precios que suben, costumbres que se transforman y una oferta cada vez más variada.