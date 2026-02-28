Semana Santa en La Rioja: 2 destinos imperdibles y accesibles para disfrutar el fin de semana largo

Dos rincones para disfrutar de postales únicas que invitan a conectar con la naturaleza y a relajarse. Tienen actividades para todas las edades.

Semana Santa coincidirá con un fin de semana largo de 4 días: desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5 de abril. Esto permite que familias, amigos y jubilados se tomen unos días para descansar, y para ellos hemos encontrado dos pueblos argentinos con actividades variadas que no requieren de un gran presupuesto.

Ambos están ubicados en La Rioja, provincia de Argentina, y prometen postales con un gran impacto visual sin necesidad de caminatas largas o viajes extensos en auto.

¿Dónde ir durante el fin de semana largo? El primero de ellos es Villa Unión. Allí se ubica el Parque Nacional Talampaya y se realizan excursiones por el cañón para apreciar sus paredes rojas. El parque cuenta con un vehículos (combis o camiones) que los turistas pueden usar para recorrer sin un esfuerzo físico significativo.

Villa Unión es el pueblo que "abre la puerta" al majestuoso Parque Nacional Talampaya. Foto: Casa de la Rioja Parque Nacional Talampaya en La Rioja. Casa de la Rioja Se dice que es un lugar para niños y jubilados porque tiene un ambiente tranquilo. Para las familias se recomienda visitar el Embalse Lateral porque hay un espejo de agua que refleja el cielo y se puede caminar por la costa. Y para los más grandes se encuentra la casona de Elio Ortiz, un espacio de arte contemporáneo adaptado con rampas para sillas de ruedas.

El otro es San Blas de los Sauces. Aquí se encuentra una sucesión de pueblos pequeños con microclimas templados y ambiente relajado. Es uno de los destinos recomendados porque el sonido del agua y las sombras de los sauces crean un espacio que invita a relajarse.