Preocupación industrial por el decreto que flexibiliza el ingreso de maquinaria usada

La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) expresó su “profunda preocupación” ante el Decreto 273/2025 publicado recientemente por el Gobierno Nacional, que habilita el ingreso de maquinaria y equipos usados sin necesidad de contar con el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU).

Desde la entidad que agrupa a los sectores industriales de la provincia advirtieron que la medida “pone en riesgo la salud de los trabajadores, la seguridad de los procesos productivos y la competitividad del entramado industrial local”.

La norma, impulsada por la administración de Javier Milei, establece una serie de modificaciones al Régimen de Importación Definitiva para Consumo de Bienes Usados. Entre ellas, la eliminación del CIBU, que hasta ahora funcionaba como una herramienta técnica y administrativa para asegurar condiciones mínimas de trazabilidad, funcionamiento y adecuación normativa de los equipos importados.

En paralelo, el decreto también levanta prohibiciones que regían sobre la importación de maquinaria usada en distintos sectores industriales, como el petrolero, automotriz, gráfico y alimentario. Entre los equipos que ahora podrán ingresar sin restricciones se incluyen máquinas para la extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matricería y equipamiento gráfico, entre otros.

Según la fundamentación oficial, la medida busca “profundizar el proceso de apertura económica y reactivación de la economía”, en línea con la política de desregulación impulsada desde el Ejecutivo nacional. Sin embargo, algunos señalan que esta flexibilización también responde a exigencias del Gobierno de Estados Unidos en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que condiciona parte del financiamiento a la liberalización del comercio y la eliminación de barreras a la importación.

Alerta de Industriales

Desde FISFE cuestionaron duramente el impacto de la decisión sobre la industria local. “Se eliminan los requisitos mínimos de trazabilidad, seguridad, condiciones de uso o compatibilidad normativa, y se habilita el ingreso de maquinaria que podría haber sido descartada en sus países de origen. Esto no sólo genera riesgos para la producción y la salud, sino que además implica competencia desleal para quienes producen con estándares técnicos adecuados”, señalaron en un documento oficial.

La entidad también criticó la falta de diálogo previo con los sectores involucrados: “La decisión fue adoptada sin instancias de consulta ni mecanismos técnicos alternativos, lo que agrava aún más el impacto sobre un sector que viene realizando un esfuerzo sostenido en inversión, innovación y formación de recursos humanos”.

Santa Fe cuenta con un tejido industrial metalmecánico fuerte y diverso, compuesto por más de 2.000 fábricas distribuidas en todo el territorio provincial, desde grandes ciudades hasta localidades del interior. Estas empresas —muchas de ellas pymes familiares— producen desde maquinaria y motores hasta componentes electrónicos de alta complejidad, abasteciendo cadenas de valor estratégicas como la agroindustria, la energía, el transporte y la construcción. En conjunto, generan más de 50.000 empleos directos.

“La incorporación indiscriminada de tecnologías obsoletas no sólo afecta el desarrollo tecnológico local, sino que desincentiva la producción con valor agregado y erosiona las condiciones de desarrollo de un modelo industrial federal”, advirtió FISFE.

“Defender la producción nacional implica también establecer reglas claras que eviten la degradación del sistema productivo. El país necesita una política industrial con visión de futuro, no decisiones que comprometan el esfuerzo de miles de empresas y trabajadores”, concluyeron.

Pullaro contra Milei por las retenciones

Envalentonado por la victoria electoral del domingo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro pidió al presidente de la Nación, Javier Milei que no vuelvan las retenciones ya que "el campo y la industria la están pasando mal".

“Si estas medidas realmente se manifiestan como lo dijo el presidente, las retenciones podrían volver. Nosotros, obviamente, vamos a trabajar con la Región Centro, con el resto de los gobernadores, para defender este interior productivo que no se tiene que detener porque en definitiva es el tractor que sostiene la República Argentina”, remarcó el mandatario. Pullaro pidió a Milei que bajen las retenciones. Foto: MDZ

Pullaro admitió que “el campo no la está pasando bien, el interior de la República Argentina no la está pasando bien, como no la están pasando bien muchos argentinos”, dijo Pullaro aunque valoró las medidas macroeconómicas del Ejecutivo Nacional que permitieron controlar la inflación y bajar el riesgo país.

“Los ciudadanos no la están pasando bien porque el dinero no alcanza. Los empleados, fundamentalmente los trabajadores, no la están pasando bien. Entonces hay que empezar a mirar la microeconomía y cuando uno mira la microeconomía tiene que mirar lo que sucede en el interior de la República Argentina. Ver lo que le pasa al campo, ver lo que le pasa a la industria. No es bueno que sea más barato importar que producir en nuestro país”, finalizó