La mala noticia para los jubilados y pensionados afiliados a PAMI

El conflicto con los médicos traumatólogos de Mendoza suma un nuevo capítulo con el rechazo a la propuesta realizada por las clínicas privadas de Mendoza y la mediación del Ministerio de Salud. Los profesionales de la salud mantienen la medida a partir de la cual se suspendió la atención traumatológica en todas las modalidades a los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Las clínicas, sanatorios y hospitales privados de la provincia de Mendoza que prestan servicios a los afiliados de PAMI emitieron un comunicado expresando "preocupación por la interrupción de la atención traumatológica en todas sus modalidades (ambulatoria, cirugías programadas y urgencias), llevada adelante de manera coordinada, conjunta y unilateral por equipos de Traumatología en la provincia".

Según manifestaron, la medida llevada a cabo por los médicos traumatólogos ha implicado la suspensión de servicios esenciales para un grupo de pacientes que representa el sector más vulnerable del sistema de salud argentino. "El uso de mecanismos de presión que colocan a los pacientes como rehenes constituye un grave atentado contra la salud pública y vulnera principios éticos y sanitarios fundamentales", agregaron en el comunicado.

El conflicto viene generando expectativa entre los afiliados.

En el marco de esta situación crítica, se convocó a una mesa de diálogo en la cual participaron representantes de las instituciones de salud, del Ministerio de Salud de la Provincia (ofició de mediador) y delegados de los traumatólogos. "En dicho ámbito se presentó una propuesta concreta por parte de las clínicas, acorde a los valores de mercado vigentes en la provincia, y que excede ampliamente nuestra capacidad económica, con el único objetivo de sostener la atención a nuestros pacientes. Lamentablemente, esta propuesta fue rechazada de manera unánime por los equipos en conflicto", expresaron desde las clínicas y sanatorios privados.

"Las clínicas y sanatorios no fijamos ni definimos los valores de los aranceles, los cuales son establecidos por el INSSJP. Por lo tanto, no somos formadores de precios ni generadores de la actual situación. Sostenemos que no es posible entablar un diálogo legítimo bajo medidas extorsivas ni con los pacientes como rehenes de un reclamo sectorial. Para avanzar en una solución real y sostenible, es imprescindible que los equipos de Traumatología levanten de inmediato la suspensión de los servicios y acepten el plazo de 60 días propuesto en el Ministerio de Salud para la resolución del conflicto. Como instituciones de salud, ratificamos nuestro compromiso con la atención de los adultos mayores y con el fortalecimiento del sistema sanitario, y apelamos a la responsabilidad profesional y social de todos los actores involucrados", cierra el comunicado.