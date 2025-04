Alerta por granizo y tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo lloverá este finde XXL

Esta tarde, el Servicio Metereológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuerte tormentas y caída de granizo. Cercano a las 17, el temporal sorprendió y azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejando varias zonas afectadas.

En este sentido, el SMN extendió la alerta por lluvias y tormentas ya que serán fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo y ráfagas de hasta 60 km/h. Estas se prevén para la tarde de este jueves santo en la Ciudad de Buenos Aires, y por la noche en el resto de la provincia de Buenos Aires.

Cuándo se terminarán las tormentas y cómo estará el clima en Pascuas

Se pronostica que las precipitaciones continuarán en el AMBA hasta la madrugada del viernes. Recién por la mañana dejará de llover, pero el día continuará nublado.

Ante la alerta amarilla, el ente nacional informó las recomendaciones a tener en cuenta: No sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar las actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, y estar atento ante la posible caída de granizo.

Cabe mencionar que también se registraron varios cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense luego de la tormenta. En este sentido, Edesur informó 55.380 usuarios sin luz, y por su parte, Edenor registró 117.211 usuarios sin suministro. En total se estima que hay 172.591 sin servicio.