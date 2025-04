Tres signos zodiacales que deben dejar de postergarse

Te das cuenta cuando estás cansada y ni siquiera sabés de qué. Cuando hacés mil cosas pero no te sentís satisfecha. Cuando decís que sí aunque querías decir que no. Esa sensación, tan común, no aparece de la nada: es el resultado de postergarte una y otra vez.

Entre todos los signos zodiacales, hay algunos que tienen esa tendencia marcada. Les cuesta priorizarse porque sienten culpa, compromiso o miedo al rechazo. Piscis, por ejemplo, entrega tanto a los demás que a veces se queda vacía. Su empatía lo lleva a absorber todo, incluso lo que no le corresponde.

A veces el primer gran acto de amor propio es decir “hoy me toca a mí”.

Libra busca tanto la armonía que termina cediendo más de lo justo, hasta en cosas importantes para él. Y Virgo, con su necesidad de estar en control, se pone al servicio de todo el mundo, pero se olvida de descansar, de disfrutar, de soltar.

La astrología no señala esto como una condena, sino como una oportunidad de cambio. Estos tres signos están frente a un momento ideal para empezar a ocuparse de sí mismos. No se trata de volverse egoístas, sino de entender que cuando una persona se deja para después… la vida también lo hace.