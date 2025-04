Terror psicológico: así es el videojuego argentino que sucede en San Telmo

Un videojuego argentino es furor entre los usuarios de las redes sociales. Se trata de Echoes Of The City (Ecos de la Ciudad), terror psicológico ambientado en San Telmo durante la postdictadura militar. El juego promete ser una gran aventura y se suma a una extensa lista de otros ya presentados en el país, como El Pomberito, una historia de terror inspirada en la leyenda popular del noreste argentino, Paraguay y Brasil.

Echoes Of The City centra su historia en el año 1994, con Franco Diaz, el personaje principal, quien regresa a la Argentina para poder buscar respuestas sobre su padre desaparecido, un ex militar exiliado en 1982. "La casa, abandonada y cargada de historia, guarda secretos que empiezan a revelarse a través de objetos, sonidos y recuerdos distorsionados. Con una ambientación opresiva, mecánicas de sigilo y exploración narrativa, el juego mezcla memoria personal y trauma colectivo", expresaron sus desarrolladores.

El juego se desarrolla en San Telmo.

Este videojuego toma muchas ideas de clásicos del género del terror, como Gone Home, Dear Esther o What Remains of Edith Finch. “Hacerlo al estilo PlayStation 1 Low Poly fue para poder optimizarlo bien y que más gente pudiera jugarlo. Hacerlo realista sería hermoso, pero buscamos que pueda correr en cualquier computadora”, sostuvieron los creadores.

Si bien no se conoce mucho más sobre el videojuego, se sabe que continúa en desarrollo desde 2024 y solamente se puede seleccionar en la lista de deseos de Steam. Los seguidores ya se preparan y viralizan las primeras imágenes a través de las redes.