Semana Santa: cuándo se trabaja en el Jueves y Viernes Santo

Con el fin de semana largo en puerta debido a Semana Santa, los argentinos aprovechan para realizar una escapada hacia algún destino, sin embargo lo relevante para los que deben trabajar es saber qué días son feriados y cuáles no. A pesar de que tanto el Jueves como el Viernes Santo son fechas significativas para el calendario religioso de los católicos apostólicos romanos, solamente uno de esos días está estipulado como feriado nacional en nuestro país.

¿Es feriado el Jueves Santo?

Este jueves 17 de abril no es un feriado nacional, por lo tanto es considerado no laborable. Es decir, el empleador tiene la opción de conceder el día libre a sus empleados, pero no tiene la obligación de hacerlo. De trabajar en Jueves Santo, los trabajadores obtendrán su salario habitual, sin ningún tipo de recarga adicional o especial.

Al no ser considerado un feriado, las actividades estatales, bancarias y educativas siguen su curso de forma normal. No obstante, existe la posibilidad de que algunos comercios decidan cerrar o ajustar su horario, de acuerdo a las necesidades que posea cada industria.

Este jueves 17 de abril será el comienzo del fin de semana largo para algunos.

¿Cómo se paga el Viernes Santo si se trabaja?

En contraposición con el Jueves Santo, el Viernes Santo sí es un feriado nacional. Por lo que, este 18 de abril, y en conformidad con la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, los empleados que trabajen ese día tendrán el pago correspondiente con un recargo del 100% sobre su salario habitual.

El cálculo se realiza tomando el salario mensual y dividiéndolo por 25 (no por 30) para después multiplicar el resultado por dos, y esa cifra se suma al salario mensual del empleado. Con lo cual, los que deban trabajar el Viernes Santo recibirán el doble de su sueldo por ese día.