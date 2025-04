Emergencia en discapacidad: reclamos por pensiones, terapias y transporte

Roxana Calvo, fundadora de la Asociación de Asperger Mendoza, denunció en MDZ Radio 105.5 FM la crítica situación que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias en la provincia, en el marco de una "emergencia" declarada por diversos sectores. Con pensiones insuficientes, prestadores sin cobrar y transportistas en crisis, el escenario se agrava.

"La pensión por discapacidad no llega a 300 mil pesos. Es por laboral, pero no subsisten ni una semana", afirmó Calvo. Y agregó: "Es indignante. Entrar al mundo de la discapacidad es ver la deshumanización total. Las leyes son ilógicas: hablan de derecho a la salud o educación, pero deberían decir derecho a vivir".

Prestadores y transportistas en crisis

La referente detalló que los transportistas de personas con discapacidad "no les pagan desde el año pasado", y que el último aumento data de junio de 2023. "No pueden trabajar gratis. Muchos dicen: no tengo para comer, no puedo llevar dinero a mi casa", explicó.

En educación, la situación es igual de crítica: "Los docentes de apoyo, terapistas ocupacionales o acompañantes terapéuticos (AT) no están nomenclados. Los padres terminan pagándolos. Los sueldos son bajos y algunos no cobran desde 2023", señaló.

Calvo recordó que Mendoza adhirió "casi por obligación" a la Ley 24.901, que garantiza prestaciones básicas, transporte y terapias al 100% para personas con discapacidad. "Si abandonás a un niño, ¿qué futuro le espera? No le dan la oportunidad de ser independiente", cuestionó.

Asperger y la lucha por la inclusión

Sobre el síndrome de Asperger, Calvo destacó la importancia del diagnóstico temprano y la adaptación laboral: "Se llevan bien con la tecnología, pueden trabajar desde casa, pero también necesitan vincularse con el medio"*. Criticó la mirada social que estigmatiza: "Antes nos educaban para no mirar a las personas con discapacidad. Hoy sabemos que la neurodiversidad enriquece".

"Hay que unirse. Si luchamos desde sectores pequeños, no nos escuchan", concluyó Calvo, mientras reclamaba respuestas urgentes para un sistema que "condena a las personas con discapacidad y a sus familias".