Adiós a las transmisiones en vivo en Instagram: a quiénes afectará esta medida

Meta ha anunciado una medida drástica que sin dudas marcará un antes y un después en el uso de Instagram. La decisión tomó por sorpresa a los usuarios y en muchos de ellos no fue bien recibido. Se trata de la imposibilidad de realizar transmisiones en vivo en cuentas correspondientes a menores de 16 años.

Según explicaron desde Meta, esta decisión tiene que ver con el compromiso con la seguridad y la privacidad de sus usuarios, sobre todo en los que son menores de edad. Por ejemplo, hace unos meses comenzó a implementarse una nueva medida, las llamadas “cuentas de adolescentes”, es decir, perfiles privados por defecto, una idea pensada para restringir el contacto con desconocidos y reducir la exposición a posibles riesgos. Con estas nuevas reglas, la empresa busca profundizar aún más en la protección de estos usuarios.

Meta busca brindar mayor protección a las cuentas pertenecientes a los menores de edad.

El objetivo de Meta: reforzar la seguridad

Este no fue el único paso de Meta en materia de seguridad, ya que la empresa también implementó un filtro obligatorio para imágenes en los mensajes privados de Instagram, que borra o difumina automáticamente contenido sospechoso. Esta herramienta no podrá ser desactivada por los adolescentes y funcionará como una barrera preventiva ante contenidos no deseados o potencialmente dañinos.

En este sentido, Meta informó que ya son decenas de millones las cuentas activas que operan con restricciones según la edad, lo cual refleja la magnitud de estas medidas. Además, la compañía añadirá recordatorios de uso para desalentar el consumo excesivo de las aplicaciones: luego de una hora de actividad diaria, los adolescentes recibirán una alerta como forma de concientización.