Paso a paso: cómo dejar de recibir llamadas spam

Lamentablemente, las estafas a través de mensajes o llamadas telefónicas son cada vez más frecuentes. Los ciberdelincuentes eligen maneras ingeniosas para engañar a sus víctimas, y la más utilizada es la famosa “llamada spam”. Se trata de comunicaciones telefónicas en las que una persona malintencionada se hace pasar por alguna entidad confiable para robar datos. Por este motivo, es super importante saber cuál es la forma de detectarlas y evitarlas.

Estas llamadas suelen realizarse por medio de números no identificados o desconocidos y por lo general son realizadas por ciberdelincuentes que se hacen pasar por representantes de bancos o empresas telefónicas. El objetivo es persuadir al receptor para que brinde datos personales o financieros, como números de tarjetas de crédito o contraseñas.

Los ciberdelincuentes eligen las llamadas como método de estafa más común.

Cómo dejar de recibir estas llamadas

Una de las maneras más conocidas de desactivar estas llamadas es reportando y bloqueando el número. Para configurar depende del tipo de dispositivo móvil que se utilice, aunque es más complicado impedir estas llamadas desde teléfonos fijos. De esta manera se puede activar la opción “Bloquear números desconocidos” o también agregar el número de teléfono para bloquear entre los números recientes o contactos. También se puede hacer desde un iPhone, en la opción “Silenciar desconocidos”.

Por otra parte, existe un registro exclusivo para que el número de teléfono desaparezca de la lista de contactos y dejen de recibirse estas llamadas. En caso de no querer recibir llamadas publicitarias, es indispensable registrar el número de teléfono fijo o celular en el Registro Nacional No Llame, que conecta con el área de Acceso a información pública de la Nación. Esta alternativa es para sumar un número para no recibir llamadas es para los dueños de la línea telefónica fija o de celulares, y solo se necesita tener el DNI del titular o usuario del número. Por otro lado, precisan el código de área y número del teléfono a inscribir y una dirección de correo electrónico.

Paso a paso