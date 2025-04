La psiquiatra Cosachov rompió el silencio tras reconocer en un chat que tuvo relaciones con Diego Maradona

En el marco del juicio que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda, madre de uno de sus hijos, desató una polémica al hacer públicos unos chats que involucran a la psiquiatra Agustina Cosachov.

Ojeda mostró una conversación entre Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, quien le dijo: "Te garchaste al gordo, sinvergüenza!!!!". Y la mujer le respondió: "Y bueno, jaja, terapia es terapia. Cada uno con su técnica, jaja". De esta manera, reconoció de manera digital que había mantenido relaciones sexuales con el exfutbolista.

Los chats filtrados.

Ante la difusión del material, la profesional rompió el silencio y emitió un contundente descargo a través de sus redes sociales este domingo, en el que negó el vínculo sexual y explicó el contexto mediante el cual escribió, de forma "irónica", esos mensajes con su colega. "No suelo hacer declaraciones, pero en esta ocasión la gravedad de la mentira difundida, el dolor que genera en mi y en mi familia, mi imagen profesional e incluso la figura de Diego Armando Maradona me veo obligada a aclarar lo siguiente", adelantó primero.

"Es absolutamente falso y profundamente injusto lo que se dice sobre una supuesta relación íntima con mi paciente. Jamás mantuve, ni mantendría, otro tipo de vínculo con un paciente que no sea estrictamente médico/paciente. Esto aplica no solo para el señor Maradona, sino a cada uno de mis pacientes, a quienes respeto profundamente", indicó.

"Los chats que circulan están sacados de contexto y corresponden a un diálogo privado y claramente sarcástico con un colega. Entiendo que este diálogo privado, que jamás debió hacerse público, pueda prestarse a malas interpretaciones. Pero es fundamental que se comprenda que se trató de una conversación íntima e informal con un colega", agregó.

Agustina Cosachov.

En este marco, explicó el contenido de los mensajes y su contexto. "Los chats en cuestión son de noviembre de 2020, cuando algunos medios publicaron titulares generando suspenso como 'La nueva mujer en la vida de Maradona', luego aclarando que era la psiquatra. Esa desinformación generó rumores que hoy, lamentablemente, resurgen y se tergiversan. Me resulta profundamente ofensivo y denigrante lo que se está difundiendo".

En ese marco explicó, mostrando una captura de pantalla de algunos títulos de medios digitales con ese tratamiento de la información, a los que calificó como "ambiguos, confusos y malintencionados". Explicó, además, que frente al estrés que generó esa exposición mediática, que recurrió a la "ironía" en un ambiente privado con un colega para reírse de la situación.

"La conversación privada que hoy se difunde surgió como reacción a esa cobertura mediática, en un espacio de confianza con un colega, en tono irónico, nunca con intención real ni pública. Mi compromiso con la verdad, la ética y la salud mental de mis pacientes está intacto. Y lo defenderé con firmeza frente a cada intento de difamación", sentenció.

En ese marco, y para cerrar el comunicado, Agustina Cosachov exigió respeto y aseguró: "No solo por mí, sino por quien fue mi paciente: Diego Maradona y su memoria, haciéndolo extensible a todas las personas. No podemos, seguir normalizando el lenguaje humillante y la violencia mediática. He tolerado en silencio muchas cosas, pero esta vez el dolor y el agravio son demasiado grandes para callar. Que se haga justicia. Sin mentiras. Sin manipulación. Sin juego sucio".