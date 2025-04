Heddon Street, el sitio en donde aterrizó un día un marciano llamado Ziggy

En esta quinta entrega de Viajero del Rock, te voy a llevar a recorrer otros sitios muy especiales de Londres relacionados con la música. Uno de ellos, sin dudas, es el callejón de Heddon Street en donde, hacia principios de la década del setenta, ocurrió un fenómeno muy particular. Allí aterrizó un marciano llamado Ziggy, que al poco tiempo hizo un disco que lo convirtió en una de las estrellas mundiales del rock británico y cuyo arte de tapa se realizó, precisamente, en este callejón que desemboca en la popular Picadilly Circus.

El nombre completo del LP era "El ascenso y caída de Ziggy Stardust y las arañas de marte", una obra espacial que ya cumplió más de cincuenta años y que tiene a su arte de tapa y contratapa a Heddon Street como protagonista. Cuentan que el fotógrafo Brian Ward tenía su estudio a la vuelta del callejón y que invitó tanto a Bowie como a los músicos de la banda (las "arañas") a una sesión fotográfica en la calle, pero tanto el frío como la lluvia de ese día de enero londinense provocaron que recibiera un rotundo "no" como respuesta de casi todos.

Únicamente Bowie, a regañadientes, aceptó bajar con su guitarra al hombro para retratarse y lograr así una de las imágenes más icónicas de las tapas de discos de rock de todos los tiempos. En una de ellas aparece con su instrumento y apoyado sobre un tacho de basura a la luz de una farola y en la otra, la contratapa, dentro de una de las clásicas cabinas telefónicas rojas de la época.

También forma parte de esta recorrida Savile Row, en el barrio Mayfair, conocida fundamentalmente porque allí tienen su sede una gran cantidad de sastrerías a medida de la ciudad. Los primeros negocios de este tipo comenzaron a abrirse allí hacia finales del siglo XVIII, pero el local que nos ocupa es uno: la sastrería Huntsman, en donde Charly Watts, baterista de los Rolling Stones, se hizo hacer sus trajes a medida durante cinco décadas y hasta su muerte en 2021. Watts, no fue solo el mejor vestido de los Stones, sino que su estilo de dandy inglés fue su marca registrada y ordenó en este local más de 200 prendas a lo largo de su vida.

Para culminar esta recorrida otro hito histórico: Sobre Saville Row está ubicado un edificio único. Es aquel en donde funcionó Apple Records, la compañía de grabación fundada en 1968 como parte del proyecto de The Beatles Apple Corps y en donde el grupo no solo grabó su último disco, sino que además allí, en la famosa azotea, George,John,Paul y Ringo hicieron su concierto despedida ese mediodía del 30 de enero de 1969. Si viste el documental Get Back, seguramente sabrás de lo que estoy hablando porque en el sótano de este edificio fue donde transcurrió todo lo que se muestra en esa obra de más de siete horas.

Disfrutá del viaje.