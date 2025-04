Furor por el regreso de Last of Us: cuándo y a qué hora se estrena

The Last of Us se convirtió en una de las series que ganó el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo. Por eso, la noticia sobre el inicio de la segunda temporada despertó emoción en todos los rincones del planeta. Ahora, la espera llegó a su fin: este domingo 13 de abril, el éxito regresa. El primer episodio se podrá ver a las 22:00 (hora argentina) por HBO y también estará disponible en la plataforma de streaming Max.

A diferencia de la primera entrega, que tuvo nueve episodios, esta temporada contará con siete capítulos que se emitirán semanalmente, todos los domingos, hasta el 25 de mayo.

Cinco años después

La nueva temporada retoma la historia cinco años después de los eventos que marcaron el final de la primera parte. Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) vuelven a ser los protagonistas, enfrentando nuevos desafíos en un mundo devastado por la infección.

Entre las novedades del reparto se suman personajes clave para los fanáticos del videojuego original: Jesse (interpretado por Young Mazino), Dina (Isabela Merced) y Abby (Kaitlyn Dever), quienes tendrán roles fundamentales en el desarrollo de la trama.

Calendario de estrenos: episodio por episodio

Episodio 1: 13 de abril

Episodio 2: 20 de abril

Episodio 3: 27 de abril

Episodio 4: 4 de mayo

Episodio 5: 11 de mayo

Episodio 6: 18 de mayo

Episodio 7: 25 de mayo

Todos los capítulos estarán disponibles a las 22:00 (ARG), tanto en la señal de HBO como en la plataforma Max.