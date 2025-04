Francisco mejora y se hace presente en el inicio de la Semana Santa

Francisco, el Papa de las sorpresas y también de las señales. Tres guiños hizo en los últimos días para confirmar que estaría presente en la Semana Santa que inició hoy con la celebración del Domingo de Ramos.

El domingo anterior, durante la celebración de la Misa por el Jubileo de los Enfermos y del Mundo de la Sanidad, sorprendió a Monseñor Fisichella, que acababa de pronunciar la homilía escrita por el Papa, cuando se presentó en la Plaza San Pedro en un claro gesto de empatía hacia quienes atraviesan como él alguna enfermedad, y de agradecimiento a las personas comprometidas con los cuidados de la salud.

Cuatro días más tarde, se difundió un video en el que se lo ve vestido de civil, con pantalón negro, camiseta blanca y un poncho, recorriendo los pasillos de la Basílica de San Pedro. Una aparición que despertó todo tipo de opiniones encontradas: disgustos por el lado de quienes vieron una falta de cuidado a la persona del Papa y su dignidad por parte del personal que lo atiende, y aplausos por el de quienes consideraron esa “escapada” como un gesto de humanidad con una persona que se sabe, ama estar con su pueblo y saberse parte de él.

Francisco en Santa María, la Mayor

Al día siguiente, la Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó que la presencia del Papa en los oficios de la Semana Santa estaría sujeta al tiempo atmosférico y desde luego a las condiciones de salud del pontífice. Más allá de estas apariciones, el pontífice continúa en un proceso de convalecencia debido a la neumonía bilateral por la que estuvo ingresado 38 días en el Policlínico Gemelli.

Veinticuatro horas más tarde, el sábado por la tarde, la misma Sala Stampa difundió una imagen de Francisco rezando ante el ícono de la Virgen Salus Populi Romani, ubicado en la Basílica de Santa Maria la Mayor, un templo en el que, en diversas oportunidades el Papa dijo que quiere ser enterrado. El aspecto de Francisco en cada una de estas apariciones mostró mejoras y una voluntad decidida a estar presente en los días de Semana Santa, la más importante para los fieles católicos. Por eso, pocas dudas quedaban de que una nueva sorpresa se estaba gestando.

Aparición de Francisco en medio de la plaza

El inicio de la Semana Santa

Alrededor de 20.000 personas colmaron la Plaza de San Pedro en una mañana primaveral con rachas de llovizna y ventiscas que amenazaron con frustrar la esperada presencia del Papa Francisco.

La misa que se inicia con la tradicional procesión que rememora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, estuvo precedida por el cardenal argentino Leonardo Sandri. El vicedecano del Colegio Cardenalicio, pronunció la homilía escrita por el Santo Padre. Francisco rememora en ese texto la figura de Simón de Cirene, aquel que fue forzado por los soldados romanos a llevar la Cruz de Jesús, y lo compara con Simón de Galilea, es decir Pedro, el elegido por Cristo para ser el primer Papa: “Simón de Galilea dice, pero no hace. Simón de Cirene hace, pero no dice; entre él y Jesús no hay ningún diálogo, no se pronuncia ninguna palabra. Entre él y Jesús sólo está el madero de la cruz.” Palabras que hicieron pensar en el actual sucesor de Simón Pedro, que apenas puede hablar pero que con sus gestos está demostrando, entre otras cosas, que sigue siendo su propio portavoz.

Domingo de Ramos rezando ante San Pio X

Los movimientos del personal de seguridad al final de la Misa, terminaron de confirmar la esperada aparición de Francisco que sucedió en medio de aplausos y gritos emocionados. Lo condujeron hacia el altar desde donde dirigió un breve saludo: “Buen Domingo de Ramos y buena Semana Santa”, dijo en italiano, sonriente y sin ayuda de oxígeno.

Luego, de regreso a la Basílica, se detuvo en oración ante la tumba del Apóstol Pedro y frente al monumento dedicado a Benedicto XV, un Papa marcado por la Primera Guerra Mundial y recordado por aliviar los sufrimientos de los niños y asistir a la población civil de los países en guerra.

Domingo de Ramos-Deseando buena Semana Santa

Minutos después, se difundió el texto del Ángelus, también escrito por Francisco, en el que expresa su dolor por las víctimas del derrumbe de un local en Santo Domingo, y recuerda que el próximo 15 de abril será el segundo aniversario del inicio del conflicto en Sudán, que lleva miles de muertos y millones de familias forzadas a abandonar sus casas. “El sufrimiento de los niños, de las mujeres y de las personas vulnerables grita al cielo y nos implora que actuemos”, se lee en el texto. También recuerda al Líbano, deseando que “con la ayuda de Dios pueda vivir en paz y prosperidad.” Y como viene haciendo desde el inicio de la guerra, expresa su deseo de que “llegue por fin la paz a la martirizada Ucrania”, menciona los conflictos en Palestina, Israel, la República Democrática del Congo, Myanmar, Sudán del Sur, implorando la ayuda de María, Madre, Virgen de los Dolores, para que “nos ayude a vivir con fe la Semana Santa.”

* Clara Fontan. Corresponsal de MDZ en Roma