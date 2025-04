¿Chile abierto o cerrado?: en medio de la polémica, un outlet clave para los argentinos confirmó sus horarios para el fin de semana largo

A pocos días del fin de semana largo por Semana Santa en Chile aún existen dudas respecto a la posibilidad de abrir el comercio el viernes. Eso porque la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general y particular, de forma unánime, un proyecto que busca establecer el feriado de Viernes Santo como irrenunciable, lo que obligaría a todo el comercio a cerrar. Esa cuestión se debatiría este lunes, durante una sesión en Congreso trasandino en Valparaíso.

Mientras tanto, desde uno de los outlet clave para los argentinos, ya anticiparon que tendrán sus puertas abiertas viernes, sábado y domingo de 10 a 20 horas de Chile. Se trata de Easton Outlet Mall en la comuna de Quilicura, una de las paradas de los denominados tour de compras.

Si el Congreso chileno declara irrenunciable el feriado no hay opción de apertura, pero si aún no lo hiciera las tiendas del retail tendrán inconvenientes porque también hay un comunicado de la Dirección del Trabajo que no faculta ni autoriza al empleador a “desconocer la vigencia de las cláusulas tácitamente convenidas con sus trabajadoras y trabajadores“. Esto quiere decir que las empresas que históricamente no trabajaron ese día, ahora deben respetarle ese día a los trabajadores antiguos, pero podría operar con nuevos o reemplazos.

En medio de todo es lío que existe en Chile, los comercios se preparan pensando en que el viernes trabajarán pensando en los clientes argentinos, algo que -por ejemplo- destacó el diario El Mercurio en su páginas. La cuestión es que en algunas zonas del vecino país, como la zona central y sur, que son las que reciben más argentinos, las compras de los visitantes de este lado de la cordillera podrían representar hasta el 4% del total del retail.

En ese sentido, Lorena Arriagada de la Asociación de Empresas de Turismo, dijo a El Mercurio que los argentinos generan un impacto en la economía trasandina, especialmente en consumo de productos de productos básicos y gastronómicos. "Es una cadena completa que se ve beneficiada, independiente que no sea un turismo que nazca de un promoción turística", recalcó.

En Chile esperan una gran cantidad de argentinos por los indicadores que tienen, por la tendencia y por el nivel de reservas que existen en distintas ciudades. Por ejemplo, en la región costera de Valparaíso las reservas van en aumento y ya en un 70% para el fin de semana largo, muchas de las cuales son solicitadas desde este lado de la cordillera.

Otro destino importante es la Región Metropolitana de Santiago, razón por la cual desde comercios y shoppings están atentos a lo que suceda con las decisiones políticas en torno al feriado, pero ya están motivando a los compradores argentinos.