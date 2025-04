De San Martín a Bruselas: la mendocina que vivió el corazón de la Unión Europea

Victoria Balliro, una joven de 19 años oriunda de San Martín, Mendoza, fue una de las tres representantes de Cuyo en viajar a Bruselas, sede de la Unión Europea (UE), para conocer desde adentro el funcionamiento de sus instituciones y dialogar con diplomáticos. La estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Congreso relató su experiencia en MDZ Radio 105.5 FM, destacando el impacto académico y profesional del viaje.

Una oportunidad única

Balliro viajó junto a dos estudiantes más de San Luis y San Juan, tras ser seleccionada por su participación en el Euromodelo Región Cuyo, una simulación del Parlamento Europeo donde los participantes asumen el rol de eurodiputados. "Fue una oportunidad increíble. Representamos a Argentina en la UE, y eso me abrió un panorama más amplio sobre oportunidades académicas y profesionales"*, afirmó.

Escucha la entrevista completa:

El viaje, financiado en su totalidad por la UE, incluyó una agenda intensiva de reuniones con funcionarios, como representantes de la misión argentina y eurodiputados. *"Estuvimos con diplomáticos encargados del acuerdo Mercosur-UE y hasta con un parlamentario portugués del partido que yo representé en la simulación"*, detalló.

Desde San Martín al mundo

Victoria descubrió su vocación durante su etapa escolar, al participar en modelos de Naciones Unidas. "Me apasionó el mundo de la diplomacia. Hoy mi sueño es representar a Argentina en el exterior, quizás a través del Servicio Exterior de la Nación", confesó. Aunque reconoció los desafíos actuales del país en política exterior, resaltó que "Argentina está otra vez en el foco del mundo, para bien o para mal".

Durante su estadía en Bruselas, visitó instituciones clave como el diario Político y profundizó en temas como el acuerdo Mercosur-UE. "La UE teme que Argentina incumpla el Acuerdo de París, y eso frena las negociaciones", explicó. También reflexionó sobre la importancia de los bloques regionales: "Si el Mercosur se aplicara con eficiencia, nos potenciaría como región".

Un futuro prometedor

Políglota (habla inglés, francés y planea estudiar italiano o portugués), Balliro no descarta incursionar en el periodismo internacional, otra área que exploró en su viaje. "Conocí el backstage de los medios en la UE, y me encantó", admitió. Su historia inspira: "Esto surgió de una difusión en redes, no de la universidad. Demuestra que las oportunidades están, incluso para los que venimos del interior". Con apenas 19 años, Victoria proyecta su carrera hacia lo global, llevando en alto el nombre de Mendoza y Argentina.