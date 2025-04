Juguetes sexuales: mitos, consejos y cómo usarlos sin tabúes

En una entrevista en MDZ Radio 105.5 FM, la educadora sexual Fernanda Quiroga de Triple Diosa abordó el uso de juguetes eróticos, indumentaria y productos para el placer, derribando prejuicios y destacando su rol en la salud sexual. Con un enfoque pedagógico, Fer explicó cómo incorporarlos de manera segura y enriquecedora, tanto en solitario como en pareja.

"No reemplazan a nadie"

Uno de los principales temores al introducir juguetes es la idea de ser desplazados. "Esos son mitos", afirmó Quiroga. "Lo que hacen los juguetes, los geles o la lencería es aportar a la pareja, jugar con el erotismo y la seducción. Nunca van a reemplazar a una persona". Destacó que su función es complementaria y que, lejos de restar intimidad, potencian la conexión.

Escuchá la entrevista completa

Consejos para principiantes

La especialista enfatizó la importancia de informarse antes de usar cualquier producto: "Les aconsejo asesorarse bien: cómo se usa, la higiene. Me llaman desesperados desde hoteles preguntando ‘¿qué hago con esto?’". Criticó la compra impulsiva: "La gente va al sex shop con vergüenza, agarra algo rápido y se va. Después no sabe cómo funciona".

Recomendó empezar con opciones sencillas, como velas de masaje o lubricantes, antes de explorar juguetes más complejos. "Menos es más. Si es la primera vez, ir de a poco para no intimidar al otro", señaló.

Comunicación y educación sexual

Quiroga insistió en que el diálogo es clave: "Si querés incorporar un juguete, hablalo con tu pareja. Somos sujetos de deseos, y la sexualidad nos acompaña toda la vida". También resaltó la necesidad de educación sexual integral, especialmente en adolescentes: "Los temas están hiper sexualizados. Hay que evitar embarazos no deseados y enseñar sobre consentimiento".

Productos más populares y precios

Entre los favoritos mencionó:

Balitas vibradoras : "Se usan con apps, incluso a distancia. Ideales para fortalecer el suelo pélvico".

: "Se usan con apps, incluso a distancia. Ideales para fortalecer el suelo pélvico". Succionadores clitoridianos : "El amor de todas, aunque son los más caros".

: "El amor de todas, aunque son los más caros". Juegos de cartas o dados: "Incentivan la comunicación y exploración en pareja"**.

Los precios, dijo, varían desde $35.000 hasta $500.000.

Un mensaje para derribar tabúes

Al cierre, Fer hizo un llamado a normalizar la búsqueda de ayuda profesional y el autodescubrimiento:

"Ya seas el género que quieras ser y estés trabado con tu sexualidad, sentís que no avanzás, que algo pasa, no duden en comunicarse nunca. No solamente conmigo, sino con la pareja o buscar ayuda psicológica. Hay psicólogos, sexólogos y educadores sexuales preparados para ayudar".

"La sexualidad es importante no solo en pareja, sino para uno mismo. Si estás pasando por estrés o algo que te impide disfrutarla, no dudes en buscar apoyo. Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, y nuestros deseos pueden cambiar. No hay nada malo en vos: son cambios esperables. Abrazalos, compartilos y, si podés, disfrutalos".

Escuchá la entrevista completa: