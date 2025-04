El fuerte relato de la hermana de la hincha de Colo Colo que murió en la cancha

Colo Colo y Fortaleza se enfrentaban este jueves por la noche en el Estadio Monumental de Chile. En las afueras, mientras se estaba disputando el encuentro, dos hinchas del equipo chileno fallecieron. Una de las víctimas es una mujer de 18 años que se llamaba Martina.

La hermana de la chica fallecida habló con los medios y dio detalles del hecho: “Mi hermana iba al estadio con dos amigos más. Ellos tres estaban en una reja y me dijeron que su amigo la intentó agarrar. Pero el Zorrillo (vehículo policial que lanza gases tóxicos) pasó por encima y se la llevó. Ella quedó abajo y la aplastó completamente. Cuando llegamos acá nos dijeron que estaba fallecida”.

Y añadió: “No quiero dar más detalles, pero sí vamos a ir hasta las últimas consecuencias con esto, voy a hacer demandas y necesito que nos ayuden. Una familia completa está desecha, mi mamá está destruida no sé cómo vamos a seguir con esto. Somos personas trabajadoras, es injusto que a una niña de 18 años le hayan quitado la vida”.

El comunicado del club.

Continuando con su relato, expresó: “Iba con entrada en mano, con su carnet, no es que se iban a pasar como todos están diciendo. Los carabineros le echaron la culpa. El que la atropelló se escapó y solo uno me la trajo y nada más, no hablé con nadie”.

"Era una niña de 18 años, le quitaron un futuro, la vida a mi hermana”, completó.