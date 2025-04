Banco Nación sorprendió a todos al eliminar uno de los descuentos más usados en los comercios de barrio

Sin anuncio oficial y de manera repentina, el Banco Nación suspendió uno de los beneficios más aprovechados por sus usuarios. Se trata del reintegro del 40% en compras realizadas en comercios de barrio, una promoción que venía funcionando a través de las apps BNA+ y MODO, y que permitía recuperar hasta $8.000 cada semana.

La decisión tomó por sorpresa tanto a los clientes como a los comerciantes. La promoción figuraba activa hasta fines de abril, pero fue dada de baja antes de tiempo. Desde hace unos días, la propuesta desapareció del sitio web del banco y no se difundió ningún comunicado aclarando los motivos. Los pequeños negocios que ofrecían el beneficio recibieron un breve correo en el que se les informó la suspensión de la medida, bajo el argumento de un “reordenamiento de la propuesta comercial”.

El ahorro semanal que ya no está disponible

El reintegro permitía recuperar una parte importante del gasto semanal, especialmente en rubros de consumo básico. Estaba disponible en carnicerías, ferias, autoservicios, almacenes y otros comercios de proximidad. Solo era necesario realizar la compra con alguna de las dos billeteras digitales vinculadas al banco.

La mecánica era simple: se aplicaba un 40% de devolución con un límite de $8.000 por semana. En un contexto de precios en alza y salarios ajustados, esta herramienta se había convertido en un verdadero aliado para muchos hogares.

Sin embargo, el repentino corte del beneficio generó malestar. No hubo una notificación pública, ni se detalló si el banco tiene previsto lanzar una alternativa similar. La falta de información alimenta la incertidumbre y deja a los usuarios sin una vía clara para canalizar sus consultas.

Desde los comercios de cercanía aseguran que esta decisión impacta en sus ventas. Muchos de ellos, sobre todo los que aceptaban pagos virtuales, habían notado un incremento en la clientela desde que se implementó el beneficio. En varios casos, el descuento del banco se volvió un factor clave para atraer compradores frente a la competencia.

A nivel usuario, la sensación es de desilusión. Algunos expresaron su malestar en redes sociales al notar que ya no figuraba el reintegro en las condiciones de uso. Otros directamente se enteraron al intentar pagar y no recibir la bonificación. El Banco Nación aún no brindó detalles sobre el futuro de este tipo de promociones.

Por ahora, solo se sabe que el programa dejó de estar activo. La información, escueta y por canales indirectos, alimenta el desconcierto. Tanto comerciantes como consumidores coinciden en que se trataba de una medida útil y esperaban, al menos, una comunicación clara o una alternativa que compense su eliminación. El Banco Nación aún no brindó detalles sobre el futuro de este tipo de promociones.

Una tendencia que se repite

La suspensión de beneficios sin previo aviso no es nueva. En los últimos meses, distintos bancos han ajustado o eliminado promociones vinculadas al consumo cotidiano. La inflación, el contexto económico y las redefiniciones comerciales de las entidades financieras están provocando una revisión de sus programas de fidelización.

En ese escenario, la decisión del Banco Nación se suma a una serie de recortes que impactan en el consumo y, sobre todo, en quienes dependen de estas herramientas para hacer rendir su dinero. La ausencia de explicaciones por parte del banco genera malestar y pone en evidencia una falta de estrategia comunicacional.

Queda por ver si en los próximos días la entidad ofrecerá alguna alternativa para contener el reclamo de los usuarios o si esta eliminación marcará el fin de los reintegros en pequeños comercios. Mientras tanto, miles de clientes pierden una vía directa de ahorro que hasta ahora marcaba la diferencia en sus compras semanales.