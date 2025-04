Los riesgos detrás del nuevo “Mapa” de Instagram: lo que hay que saber antes de activarlo

Instagram lanzó recientemente una nueva función llamada “Mapa”, que permite ver la ubicación en tiempo real de tus contactos, y viceversa. Aunque la herramienta fue pensada para fomentar la conexión entre amigos, ya comenzaron a circular advertencias sobre los posibles riesgos que puede implicar para la privacidad, la seguridad personal y la salud mental.

El funcionamiento de “Mapa” es sencillo: si activás la opción y otorgás permisos de geolocalización, Instagram muestra tu ubicación en el mapa a los contactos que vos elijas. Sin embargo, esta transparencia puede volverse un arma de doble filo si no se usa con responsabilidad.

Esta función llegó este miércoles a miles de usuarios.

Peligros potenciales de la función “Mapa”

Pérdida de privacidad : compartir tu ubicación en tiempo real puede exponer información sensible sin que te des cuenta. Desde tu casa, tu trabajo o tus rutinas diarias, todo podría quedar al descubierto para personas que no deberían tener acceso a esos datos.

: compartir tu ubicación en tiempo real puede exponer información sensible sin que te des cuenta. Desde tu casa, tu trabajo o tus rutinas diarias, todo podría quedar al descubierto para personas que no deberían tener acceso a esos datos. Aumento del control en vínculos tóxicos: como alertaron varios usuarios en redes sociales, esta herramienta puede ser utilizada como una forma de vigilar a otros, especialmente en relaciones marcadas por los celos o el control. Saber dónde está alguien en todo momento puede fomentar comportamientos invasivos.

Riesgos de seguridad personal: mostrar tu ubicación a personas que no conocés bien o que apenas siguen tu cuenta puede facilitar situaciones de acoso o encuentros no deseados. En algunos casos, compartir tu posición sin quererlo podría ponerte en peligro.

Presión social y ansiedad: ver que otros están en reuniones, salidas o actividades mientras uno está solo en casa puede generar comparaciones, ansiedad o tristeza. Lo que parece una simple función de geolocalización puede afectar la autoestima o el estado de ánimo.

Exposición de menores o personas vulnerables: en cuentas compartidas por niños, adolescentes o personas con poca noción sobre la privacidad digital, esta función puede exponer ubicaciones sin el consentimiento adecuado.

La función es opcional y puede personalizarse

Afortunadamente, activar “Mapa” no es obligatorio. Cada usuario puede decidir si desea habilitar esta función y, en caso de hacerlo, puede configurar con quién compartir su ubicación. Instagram permite elegir entre seguidores mutuos, mejores amigos, grupos específicos o incluso activar el modo invisible para mantener la privacidad total.

También es importante saber que la ubicación solo se actualiza cuando se abre la aplicación, y desaparece si no se accede durante 24 horas. Además, si no otorgás permisos de geolocalización desde los ajustes del celular, la función permanece visible, pero no se puede utilizar.

En un contexto digital donde la seguridad y la privacidad son cada vez más importantes, entender cómo funciona “Mapa” y usarlo con criterio puede marcar la diferencia entre una herramienta útil y una fuente de conflicto.