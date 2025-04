El crudo testimonio de una argentina que fue rehén de Hamás: "El odio no tiene límites"

Karina Engelbert, una exrehén argentina de la organización terrorista Hamás, afirmó que "el 7 de octubre no terminó y para finalizar la guerra", las 59 personas que fueron capturadas rehenes "tienen que volver con sus familias".

La mujer dio una charla que en Buenos Aires, junto al Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos y a la Organización Sionista Mundial en la que recordó su calvario y el de su familia, aludiendo en su totalidad a los 24 rehenes que aún están vivos y los 35 muertos, según la estimación de Israel.

Ella es integrante de una familia que emigró desde Córdoba en 1989 y, a partir del fatídico 7 de octubre de 2023, estuvo 52 días secuestrada por los terroristas en Gaza.

Su marido Ronen -paramédico- fue asesinado y sus hijas, que volvieron al país con ella, también estuvieron secuestradas.

Engelbert brindó una entrevista para la señal latinoamericana de noticias DNEWS y recordó que estando en su hogar del kibutz Nir Oz, a 1,7 kilómetros del límite con Gaza, supo con su familia de la masacre que se había vivido minutos antes en el Festival Nova, donde 360 personas fueron asesinadas.

"En mi casa hubo una batalla de tiros. Los terroristas tiraron tres granadas. Ronen fue muy mal herido, asesinado, y su cuerpo todavía está capturado en Gaza. Al tiempo fue mi secuestro, violento, me arrastraron, me pegaron, y al tiempo fue el secuestro de mis dos hijas", contó Karina.

Su relato continuó: "A mí me pegaron en el momento en el que me sacaron de mi casa y en el camino, cuando me intentaron matar y violar. Fueron 8 minutos de trayecto. Había terroristas palestinos de cualquier edad: niños, gente mayor, hombres. Todos civiles".

"El cautiverio es un infierno para el cual no hay palabras que lo puedan explicar. Encerradas, sin ninguna libertad, sin ninguna posibilidad de nada. Para ir al baño debíamos pedir permiso. Comíamos solamente una o dos veces por día. Estábamos totalmente incomunicadas del mundo exterior. Las manipulaciones y mentiras eran continuas".

A Karina la mantuvieron 23 días en una casa de Gaza y el 28 de octubre, a ella y a otras dos señoras que estaban retenidas en el miso lugar, las llevaron hacia el hospital donde sus hijas estaban secuestradas tras sufrir un accidente de auto cuando eran llevadas por los terroristas el mismo 7 de octubre.

Fue liberada tras 52 días de cautiverio y ahora reflexiona que "la lucha sigue y la esperanza es lo único" que no hay que perder.

"Tenemos que seguir la lucha hasta el último de los secuestrados. Los vivos tienen que volver para recuperarse y estar con su familia. Pero también los que fueron asesinados tienen que volver. Para que podamos terminar este infierno, para terminar el 7 de octubre y para que esta guerra se acabe. La crueldad, la maldad y el odio de los terroristas no tienen límites", expresó finalmente Engelbert.