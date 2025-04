El escalofriante video de una joven en un túnel a las 3 de la mañana que se hizo viral

En las últimas horas, un video que muestra a una joven recorriendo un tenebroso túnel se hizo viral en redes sociales. El clip, compartido inicialmente en TikTok por la usuaria @itsmyvanityy y luego replicado por varios medios de comunicación, muestra a la chica atravesando el famoso túnel de Greenwich a las 3 a.m.

Se trata de un túnel construido en 1902 que se encuentra debajo del río Támesis, en Londres. Conecta Greenwich, en la orilla sur del río, con Millwall, en la orilla norte. Tiene un diámetro de casi 3 metros y una profundidad equivalente a cuatro pisos bajo el agua. Estas características, sumadas a la oscuridad de la madrugada, le dan un aspecto inquietante, lo que llamó la atención de millones de personas.

El video viral alcanzó más de 9 millones de reproducciones y más de 1 millón de "me gusta". En la grabación, la joven comenta: "Imagina que son las tres de la mañana y yo estoy haciendo esta caminata. Es bastante aterrador para mí".

Como si se tratara de una escena sacada de una película de terror, el túnel se muestra desolado y la joven incluso menciona que cree escuchar pasos detrás de ella. Esto generó una gran reacción entre los usuarios, quienes expresaron su preocupación o compararon la situación con escenas cinematográficas.

Mira el video viral

"Me da mucha ansiedad no ver el final del túnel", "¿Por qué siento que la persiguen y no hay nadie detrás de ella?", "Me quedé todo el video para no dejarla sola", fueron algunos de los comentarios destacados. Ante el éxito de su publicación, la joven decidió regresar al túnel días después y compartió nuevos videos sobre su experiencia.