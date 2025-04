Así es el plan del Gobierno nacional para la reconstrucción de Bahía Blanca

El Gobierno de la Nación anunció el "Suplemento Único para la Reconstrucción" (SUR) para asistir a los damnificados por la voraz inundación que derruyó hogares de todo Bahía Blanca. Pueden inscribirse al mismo aquellos que habiten en zonas de la ciudad bonaerense que estén incluidas en los informe del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname).

Para inscribirse, los damnificados deben completar el formulario que figura en el sitio web del Ministerio de Seguridad Nacional. En caso de no poder realizarlo por esta vía, desde la cartera dirigida por la ministra Patricia Bullrich indicaron que habrá atención telefónica de lunes a viernes entre las 8 y las 20 a través de la línea 0800-555-2040.

Aclararon también, para evitar estafas o confusiones, que el Ministerio de Seguridad Nacional no se comunicará con los damnificados hasta tanto ellos no se comuniquen y que no lo hará por fuera de estas vías para solicitar ningún tipo de información o datos personales.

Las inundaciones afectaron a zonas rurales como suburbanas y céntricas de la zona. Foto: NA.

Para solicitar el acceso al SUR, desde el Gobierno nacional indicaron que será necesario presentar:

Factura de luz del domicilio afectado.

Número de cuenta del servicio de electricidad (EDES).

Datos personales (nombre, apellido, DNI, teléfono y correo electrónico).

Datos bancarios para recibir el pago (CBU/CVU/ALIAS de una cuenta a tu nombre).

Además se indicó que, en caso de no coincidir el titular del servicio con la persona afectada, de deberá adjuntar la factura de otro servicio o impuesto a nombre del solicitante, afín de acreditar su domicilio en las zonas afectadas. En el mismo sentido, se aclaró que la carga de los datos tiene carácter de declaración jurada, por lo que no pueden ser datos falsos y desde el Ministerio de Seguridad Nacional se reservan el derecho de auditar la información en cualquier momento.