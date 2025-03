Los padres de Lucas Menghini Rey pidieron que Ricardo Jaime siga preso

El exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, está preso desde el 29 de diciembre de 2015, luego de ser declarado culpable por defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo, pena por la que debe cumplir 6 años de prisión. En enero, el exfuncionario cumplió 70 años, por lo que quiso acceder a la prisión domiciliaria, pedido que fue rechazado por la Justicia. María Luján Rey y Paolo Menghini, los padres de Lucas, declararon que “debe permanecer en la cárcel hasta que cumpla la pena”.

El juez del Tribunal Federal Número Dos, Jorge Gorini, fue quien juzgó y declaró culpable a Jaime por la Tragedia de Once, en donde 52 personas perdieron la vida y más de 700 resultaron heridas. Gorini determinó que la domiciliaria no se otorga automáticamente, sino que está sujeta a distintos factores, como la salud y el contexto.

Paolo Menghini, padre de Lucas

Según informó el Cuerpo Médico Forense, el exsecretario sufre afecciones que pueden tratarse en el penal, de acuerdo con el magistrado.

“Contrario a lo que suele suceder, la Justicia entiende lo que el sentido común nos dicta. El hecho de cumplir 70 años no debe traducirse en un beneficio al momento de cumplir una condena”, expresó María Luján Rey en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas.

Además, agregó: “La edad por sí sola no debe estar para que (Jaime) se vaya a su casa, y no teniendo ningún problema de salud que no pueda tratarse intramuros, debe permanecer en el penal hasta que complete la pena impuesta”.

Por su parte, Paolo Menghini explicó que los familiares se oponen a este tipo de “pedidos que no se sostienen con lo real" y que “el fallo explica que los problemas de salud que sufre Jaime pueden tratarse tranquilamente en la cárcel”.

“Cada vez que lo intente, nosotros vamos a batallar judicialmente para que eso no suceda”, añadió el padre de Lucas. Finalmente, expresó que: “Todos celebramos la noticia. Estamos firmes en nuestras posturas y la Justicia nos sigue dando la razón en este tipo de situaciones”.