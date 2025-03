Mujeres 5.0: "Cuando tenés humor, es un resplandor distinto"

Cada 8 de marzo es una fecha destacada especialmente en el calendario, en muchas partes del mundo. Este año se cumplen 50 años desde aquel 8 de marzo de 1975 en el que la Organización de la Naciones Unidas instituyó el Día Internacional de la Mujer. Hoy en día cada mujer está protegidas por la ley, tiene derecho al voto y su trabajo es considerado fundamental en la economía de los países.

En nuestro ciclo de entrevistas MDZ, recibimos a Daniela Rago, Licenciada en Psicopedagogía, Profesora para Educación Primaria y Escritora y, por supuesto, nuestra columnista especial sobre Mujeres 5.0

- Bienvenida, Daniela Rago a nuestro living en MDZ. Entremos directo en la temática 5.0 con un abanico en la mano, ¿este instrumento resulta un aliado imprescindible para nuestra edad?¿Cómo ves el tema de medicarnos?¿Es un tabú la menopausia?

- La menopausia sí era un tabú antes, mucho más que en este tiempo. Ahora empezamos a hablar del tema pero cuando yo estaba llegando a los 50, percibía muchas quejas de las mujeres que ya estaban con la menopausia, las escuchaba en las reuniones, quejarse de los calores, cosa que es cierto, pero no pasa nada, no es que te vas a morir porque tenés mucho calor, ponés el aire y listo y quizás a tu marido no le guste (y se irá por unos meses a dormir a otro lado.Se puede charlar). Pero no son cosas que una no puede tolerar.

También las escuchaba quejarse por el tema del peso. Había determinadas nutricionistas que te decían "bueno, para el momento de la menopausia vas a engordar seis kilos". Y así con un montón de cosas que tenían que ver con esta etapa. Finalmente cuando llegué a los 50 no me sentí mal para nada, al contario, empecé a estar mucho mejor por varios temas. Por eso empecé a escribir, porque quería llevar a las mujeres 5.0 la tranquilidad de que no somos sólo una menopausia; somos mujeres que pasamos por esa etapa.

Por otra parte, yo vengo de una histerectomía (es una intervención en la que te quitan el útero) y tampoco somos sólo eso, no es que estaba mal que "me habían sacado la casita" y en ese momento pensé, ya tengo dos hijas, ya tenía la fábrica cerrada, o sea, a mí no me costó.

Hay muchos mitos para nosotras, muchas creencias negativas que nos limitan. Por eso empecé a escribir, por eso empecé a hablar en la radio, para mostrar y contar el lado positivo que yo realmente sentía por tantas cosas lindas. El calor sigue estando, pero tenemos una nueva oportunidad para hacer lo que queremos, si lo dejaste stand by, llega un buen momento. También nuestros hijos se van, se van a otro lugar, se van cerquita, se van de viaje, se van a trabajar al exterior, como está pasando mucho en nuestro país, y pasamos también ese nido vacío. Yo lo lloré los 15 días previos al viaje, después cada una se fue, yo lo elaboré y la verdad sigo vivita y coleando. Y ahí es cuando uno dice, listo y ¿ahora qué quiero hacer? Ya trabajé, ya me estoy por jubilar de mi trabajo, por ejemplo, algunas amigas mías docentes de 50 y pico pidieron la jubilación. Hay muchas que han podido lograr hacer lo que les quedaba en el tintero, por ejemplo poder hacer unos talleres de algo en particular. (no tiene por qué ser que económicamente redituable).

Hay mujeres que también necesitan del lado positivo que uno puede comunicar, porque con la jubilación no es solamente que se plantean que están rechochas, muy contentas (dicen "al fin llegué; después de 27 años, de estar gran parte de mi vida en un escritorio de un banco X, con renombre, con buen sueldo, tuve cuatro hijos y quiero volver a mi casa, estar un poco con ellos, que ya son más grandes"...)

Hay que aprender a estas sola

- Estoy contenta, ya fui esto toda mi vida y ahora me está sobrando tiempo; entonces ¿cómo sigo?

- A algunas personas les pasa que su lugar de pertenencia a los 50 y pico cuesta cambiarlo porque 27 años en un mismo lugar, como en un colegio, por ejemplo, te haces ese tipo de identidad. Yo trabajo en el banco X, o en un colegio, entonces hay que hacer todo una acomodación interna. Para decir, bueno, ahora quiero esto, vamos a hacer el traspaso, ahora voy a pertenecer a mí misma, a mis tareas que son placenteras. No tiene que ser una cuestión de dinero, eso es alguno de los temas, otro es que podés salir todo lo que quieras.

- ¿En qué sentido lo decís Daniela?

-No tenés hijos que criar en tu casa, no hay horarios fijos; incluso podés charlarlo con tu pareja, sea quien sea (marido, novio, amigo). Yo, por ejemplo, voy a clases de baile que son nocturnas.Es muy lindo también salir de noche, tener tu grupo de pertenencia y salir a cenar, hacer actividades que te hagan bien, por ejemplo yoga, meditación, actividades en las que te das más tiempo para vos misma, no solamente para el trabajo, para la jubilación, para el nido vacío, sino para tu propio placer.

- ¿Hablaste de la pareja y tocaste un tema clave, ¿qué pasa con los maridos de toda la vida o con las nuevas relaciones que también se puede dar este caso?

- El amor, las parejas; es el tema de siempre para todas las mujeres.Es un tema en el que (también) tenés la posibilidad a los cincuenta y pico. Yo tengo 57 y ya estoy pasando la menopausia, y lo que voy viendo es que primero es encontrarse uno mismo, sentirte bien con vos misma, aprender a estar sola, si es que estás sin pareja; en realidad nunca estamos solos. Pero también se trata de saber qué es lo que querés. Y el amor, viene solo. Hay gente que está con una seguridad muy importante en su vida y no tiene problemas de pareja. Hay mujeres que dicen, "bueno, ya vendrá".

Tengo una conocida, una mujer 8.0, a la que sus propias nietas le hicieron un "Tinder", la abuela de 8.0 que quedó viuda, y sale a través de esa aplicación con distintas parejas porque ahora se vive más años. El envejecimiento de antes, no es el mismo de ahora, los 50 años de la época de mi abuela que te quedabas viuda y te vestías de negro.

- ¿La mujer de 80 años está bien, puede tener ganas de enamorarse?

- Claro, salen y se divierten todos los sábados, por ejemplo.Tengo una amiga que nos dice:-"muy linda la cena, pero yo me tengo que ir a bailar". La viene a buscar un Uber y se va a bailar. Es muy lindo tener tu lugar como mujer y saber que cuando lleguemos a los 80, ya tenemos el camino abierto.

Puedo salir con amigos y amigas y sin necesidad de sentir que, si mi marido no puede (o no quiere), yo no tengo con quien salir. Por ejemplo yo voy a bailar salsa todas las semanas, 25 años de bailar salsa. Bailo salsa, bachata, cha cha chá. Es una meditación muy poderosa que uno hace porque en ese momentos estás pensando en los pasos, entonces ahí te olvidas de todo.Con respecto al cuerpo, es muy importante la actividad física para las mujeres de 50.Una vez un entrenador me dijo:-"está bien que bailes, pero también pero hacé pesas, hacé fuerza porque estos huesitos después no te van a dar autonomía cuando seas viejita." Pensemos que estamos a tiempo de recuperar la masa muscular.

El humor te abre puentes

- ¿Cómo logras la sabiduría de no discutir con una persona, saber que no vale la pena?

- Hay una sabiduría especial de que ya lo viviste, ya lo sabés, si esta persona es de esta manera, mejor me quedo calladita. ¿Para qué vamos a discutir? A veces es mejor decir de esta amiga mejor me alejo. A veces es muy doloroso darte cuenta que, de una amiga de toda la vida , cuando llega esta etapa vos querés separarte de esa persona, de esa amistad. Conozco muchas mujeres que pasan por estos temas y es muy doloroso. Entonces no solamente es el momento de la pareja, sino de las amistades también, una se lo replantea.

Yo creo que tenemos un 99,9% de positivo en esta etapa.

El otro tema es el de nuestros padres. Tengo 57 años y disfruto de tener a papá y a mamá y que estén muy bien, pero ellos necesitan un montón de compañía. Están demandantes y ¡gracias a Dios que están demandantes porque los tengo!, pero hay que hacer un duelo, eso es lo más difícil. El duelo de que pasamos de ser de hijos a padres o a madres, sería en mi caso. Uno llega a ser cuidador de sus padres porque lo van necesitando en todo aspecto, afectivamente, físicamente también. Tenés que ponerle más énfasis cuando ya están dejando de ser independientes, a menos que lleguemos como la abuela de 80, famosa que está espectacular. Es algo a considerar, hay que transitarlo, pero agradecer si tenés a tus padres, por supuesto.

-En cuanto al tema de familia,contabas de esta abuela que las propias nietas la incentivan a que salga, a que se divierta. ¿Qué pasa con la energía de las mujeres 5.0? ¿Bajamos un poquito?

- Sí, bajamos un poco. Y es importante para la familia, porque también los hijos, ya sea que se estén yendo del nido o aún estén cerca, tienen que ver a esta mamá con una energía diferente, un interés distinto, una orientación a otras actividades.

-Entonces, ¿cómo se maneja esto, el diálogo con los hijos es necesario?

-Totalmente. El diálogo, por supuesto,el amor, la comprensión. Te van a escuchar siempre. Los más jóvenes siempre te van a escuchar, por más que vos veas que están a un pasito de hacer macanas, macanas duras, te van a escuchar; siempre te escuchan, a través del tiempo van a decir:"uy, mamá tenía razón de alguna manera".

Ya a nuestra edad tenemos hijos de 26 y 29, que están trabajando, que son más independientes y también es un placer, porque yo si me voy de viaje, a veces voy con una, a veces con otra; es un compañerismo total. No somos amigas, pero yo te diría que casi, porque la mamá es la mamá, la hija es la hija. Me encanta cuando me cuentan todo, pero no soy de esas mamás de "préstame la ropa", que no está mal. El compañerismo de esta etapa es inigualable porque aún no están casadas, ni tienen hijos, por más que tengan novio y demás.

- O sea, están con vos desde otro lugar, muy divertido.

- Me mandan fotos y me cuentan los chimentos del trabajo, tenemos una linda relación, cada madre puede aprovechar ese momento en el que no necesitan ser cuidadas específicamente por las necesidades básicas. Tener a la madre como una compañera, es lindísimo.

Mirá la entrevista completa a Daniela Rago

- ¿El recurso del humor en mujeres 5.0 es fundamental?

- Yo no puedo vivir sin el humor. Mirá que tengo, como todas las mujeres, situaciones muy dolorosas y es el humor negro, a full. He visto, he estado en terapia intensiva de personas que amo y siempre es el chiste negro con la sonrisa. Vos a una reunión ,llegás a un lugar con una sonrisa y abrís puertas. ¿Viste? La sonrisa, la buena onda, el humor. No es solamente para los demás. A vos te hace bien eso. Te levantás con mala cara y es fundamental el recurso del humor, yo te diría que más importante que la belleza exterior es la belleza interior y que la da el humor, la actitud.

Podés estar bella por fuera, pero la belleza nuestra es por dentro y después se verá. Pero cuando vos tenés humor es un resplandor distinto. La actitud y el humor te hacen modelo del mundo.