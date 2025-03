Día de la Mujer en la era antiwoke: por qué la equidad sigue siendo urgente en 2025

En 2025, el Día Internacional de la Mujer llega en un contexto de retroceso en derechos. Con líderes como Donald Trump y Javier Milei promoviendo discursos antiwoke que desacreditan las políticas de género, la lucha feminista enfrenta nuevos desafíos. ¿Es la equidad una causa perdida o una necesidad más urgente que nunca?

Equidad antes que igualdad: el verdadero desafío

Alcanzar la igualdad de género requiere primero garantizar la equidad. Mientras que la igualdad implica otorgar a todos los mismos derechos y oportunidades, la equidad reconoce que, debido a desigualdades históricas y estructurales, se necesitan medidas diferenciadas para nivelar el terreno.

Equidad antes que igualdad: el verdadero desafío.

Por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres persiste en la mayoría de los países. Según la OIT, en 2024, las mujeres siguen ganando, en promedio, un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo. Sin políticas de equidad que aborden esta disparidad mediante estrategias efectivas de inclusión y reducción de brechas, la igualdad seguirá siendo un objetivo inalcanzable.

El antiwokismo como obstáculo para la justicia social

El antiwokismo, un movimiento que rechaza las políticas progresistas y las iniciativas de justicia social, ha ganado terreno en 2025. Sus defensores argumentan que el feminismo y otras luchas por la equidad han ido "demasiado lejos", acusándolas de crear divisiones sociales innecesarias. Sin embargo, esta postura ignora las realidades que enfrentan millones de mujeres en todo el mundo.

Desde una perspectiva criminológica, el auge del antiwokismo podría tener consecuencias alarmantes. La deslegitimación de políticas de género podría llevar a un aumento en la violencia contra las mujeres, incluyendo los femicidios. En países donde estos discursos han ganado fuerza, se ha observado un debilitamiento en la aplicación de leyes contra la violencia de género, una menor protección a las víctimas y un aumento en la impunidad.

El antiwokismo como obstáculo para la justicia social.

En Argentina, donde en 2023 se registraron 252 femicidios, es fundamental reconocer que la violencia de género sigue siendo una crisis estructural que requiere respuestas urgentes. La normalización de discursos que minimizan o justifican estas agresiones contribuye a perpetuar un clima de impunidad y vulnerabilidad para las mujeres.

El 8 de marzo: una necesidad en tiempos de retroceso

En 2025, el Día de la Mujer es más necesario que nunca. En un mundo polarizado, donde el antiwokismo cuestiona los avances feministas, este día nos recuerda que la lucha por la igualdad no es un capítulo cerrado, sino una batalla continua. Es fundamental visibilizar que los derechos conquistados siguen estando en peligro y que el camino hacia la equidad es aún largo.

Conmemorar el 8 de marzo no es solo un acto simbólico; es un compromiso con la justicia y el respeto. En tiempos donde el retroceso en derechos parece inminente, es vital reforzar el mensaje de que la equidad no es un privilegio, sino una necesidad para una sociedad más justa. El 8 de marzo: una necesidad en tiempos de retroceso.

Sin equidad no hay libertad

El femicidio, la violencia de género y la desigualdad estructural son síntomas de una sociedad que aún no ha alcanzado la justicia real. No se puede hablar de libertad cuando la mitad de la población sigue enfrentando barreras impuestas por su género. La igualdad no se logra solo con discursos, sino con acciones concretas que garanticen equidad.

En este 8 de marzo, el llamado es claro: construir una sociedad equitativa es el único camino para alcanzar una verdadera igualdad. ¿Estamos dispuestos a retroceder décadas en derechos conquistados? La equidad no es un capricho ni una ideología: es la base de una sociedad verdaderamente libre y justa. Eduardo Muñoz.

* Lic. Eduardo Muñoz. Criminólogo. Divulgador en Medios. Análisis criminológico aplicado a temas sociales de actualidad y seguridad.

linkedin.com/in/eduardo-muñoz-seguridad

emunoz.seg@gmail.com

IG: @educriminologo